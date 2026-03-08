運動雲

>

吉田正尚再扮WBC男！天覽試合逆轉轟退澳洲　喊：能贏最重要

▲吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽日本隊8日在東京巨蛋迎戰澳洲隊，靠著第4棒吉田正尚7局下轟出關鍵逆轉2分砲，終場以4比3擊敗澳洲，拿下小組賽3連勝，確定以C組第一名晉級；這場比賽也是相隔60年的「天覽試合」，吉田在歷史性舞台上再度展現「WBC男」本色，寫下個人在經典賽第4轟，刷新日本球員最多紀錄。

吉田此役以先發第4棒、鎮守左外野出賽，在球隊前6局遭到壓制、一度陷入0比1落後的不利局面下，7局下2出局一壘有人時挺身而出，從澳洲左投甘迺迪（Jon Kennedy）手中轟出逆轉2分全壘打，一棒改寫戰局。

談到這發關鍵全壘打，吉田表示，「我想大家都沒有放棄，所以能夠贏下來是最好的。」他在1分落後、2出局的壓力情境下，將一顆內角低、帶有下墜軌跡的129公里滑球巧妙撈起，直接送進右中外野看台，不僅瞬間掃除東京巨蛋前6局得分掛零的沉悶氣氛，也讓全場陷入沸騰。

這一轟同時是吉田在WBC賽場的第4支全壘打，成為日本球員史上最多；更特別的是，這一天是自1966年11月6日全日本隊與洛杉磯道奇交手以來，時隔60年的「天覽試合」，象徵意義非凡。儘管日本隊在賽前已經確定晉級8強，但這仍是一場不能鬆懈的比賽。

提到「天覽試合」，日本棒壇經典記憶之一，正是長嶋茂雄當年的再見全壘打，吉田此戰用一發戲劇性的逆轉砲，讓自己名字也刻進這樣的歷史脈絡之中；不過他仍保持一貫低調態度表示，「我想這是一場大家一起拿下的勝利。」

▲吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，只要提到WBC關鍵時刻，吉田總是令人印象深刻，上屆2023年經典賽4強戰對墨西哥隊時，日本在7局落後3分，吉田當時於2出局一、二壘有人局面下，轟出追平3分砲，成為經典名場面之一；如今再度在大賽中於逆境挺身而出，也讓外界再次看見他身為「WBC男」的大心臟。

對於這支令人聯想到3年前經典一轟的全壘打，吉田說，「我當下只想著無論如何都要揮出自己最好的揮棒，結果最後變成全壘打，真的非常幸運。」

日本隊目前3戰全勝，確定以C組頭名晉級，連3場都擔任先發第4棒的吉田也談到接下來賽事規劃，「接下來在東京還有1場比賽，我希望也能好好面對、全力去打；到了邁阿密之後，我想還會繼續面對艱苦的比賽，但我們真的會抱持一戰必勝的心情，大家一起合作拚下去。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣10局5比4氣走韓國！奪經典賽史對戰首勝　晉級8強還有希望

台灣10局5比4氣走韓國！奪經典賽史對戰首勝　晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」　兩戰7支0、第10局防守判斷成轉折

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」　兩戰7支0、第10局防守判斷成轉折

日本驚滔駭浪4比3擊退澳洲、中華隊保住晉級機會

日本驚滔駭浪4比3擊退澳洲、中華隊保住晉級機會

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

袁惟仁女兒常夢到爸爸　吐思念：他做人很成功

熱門新聞

台灣10局5比4氣走韓國！奪經典賽史對戰首勝　晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

日本助台灣保命！晉級8強看韓澳之戰：韓國得8分、澳洲得3分以上

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣奪經典賽史對韓首勝！晉級還有望

2中華隊抗韓成功！三方互咬劇本啟動

3古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

4東京巨蛋慘案？韓國1分差負台灣　韓媒崩潰

5東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

最新新聞

1美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

2洋基隊史第2勝到手　打爆傷兵潮獵鷹

3澳洲主帥尼爾森：明天就是去贏韓國

4隅田知一郎喊「終於能投了！」

5天覽試合奇蹟！吉田逆轉轟神巧合

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

Uber Eats「贏 點得到」！熱血助攻挺台的！　超暖應援曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366