吉田正尚再扮WBC男！天覽試合逆轉轟退澳洲　喊：能贏最重要

▲吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽日本隊8日在東京巨蛋迎戰澳洲隊，靠著第4棒吉田正尚7局下轟出關鍵逆轉2分砲，終場以4比3擊敗澳洲，拿下小組賽3連勝，確定以C組第一名晉級；這場比賽也是相隔60年的「天覽試合」，吉田在歷史性舞台上再度展現「WBC男」本色，寫下個人在經典賽第4轟，刷新日本球員最多紀錄。

吉田此役以先發第4棒、鎮守左外野出賽，在球隊前6局遭到壓制、一度陷入0比1落後的不利局面下，7局下2出局一壘有人時挺身而出，從澳洲左投甘迺迪（Jon Kennedy）手中轟出逆轉2分全壘打，一棒改寫戰局。

談到這發關鍵全壘打，吉田表示，「我想大家都沒有放棄，所以能夠贏下來是最好的。」他在1分落後、2出局的壓力情境下，將一顆內角低、帶有下墜軌跡的129公里滑球巧妙撈起，直接送進右中外野看台，不僅瞬間掃除東京巨蛋前6局得分掛零的沉悶氣氛，也讓全場陷入沸騰。

這一轟同時是吉田在WBC賽場的第4支全壘打，成為日本球員史上最多；更特別的是，這一天是自1966年11月6日全日本隊與洛杉磯道奇交手以來，時隔60年的「天覽試合」，象徵意義非凡。儘管日本隊在賽前已經確定晉級8強，但這仍是一場不能鬆懈的比賽。

提到「天覽試合」，日本棒壇經典記憶之一，正是長嶋茂雄當年的再見全壘打，吉田此戰用一發戲劇性的逆轉砲，讓自己名字也刻進這樣的歷史脈絡之中；不過他仍保持一貫低調態度表示，「我想這是一場大家一起拿下的勝利。」

事實上，只要提到WBC關鍵時刻，吉田總是令人印象深刻，上屆2023年經典賽4強戰對墨西哥隊時，日本在7局落後3分，吉田當時於2出局一、二壘有人局面下，轟出追平3分砲，成為經典名場面之一；如今再度在大賽中於逆境挺身而出，也讓外界再次看見他身為「WBC男」的大心臟。

對於這支令人聯想到3年前經典一轟的全壘打，吉田說，「我當下只想著無論如何都要揮出自己最好的揮棒，結果最後變成全壘打，真的非常幸運。」

日本隊目前3戰全勝，確定以C組頭名晉級，連3場都擔任先發第4棒的吉田也談到接下來賽事規劃，「接下來在東京還有1場比賽，我希望也能好好面對、全力去打；到了邁阿密之後，我想還會繼續面對艱苦的比賽，但我們真的會抱持一戰必勝的心情，大家一起合作拚下去。」