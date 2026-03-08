「謝謝你吉田！」日本險勝澳洲　韓媒情緒大洗三溫暖：差點就完了

▲吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽8日在東京巨蛋持續進行C組賽事，晚間由地主日本隊交手澳洲隊，日本最終靠著吉田正尚關鍵逆轉轟，以4比3驚險拿下勝利；由於稍早中華隊擊敗韓國，日本隊其實在賽前就已經確定晉級複賽，如今再擊敗同樣拿下2勝的澳洲，也提前鎖定分組第一，不必等到最後一戰就確定頭名出線。

這場比賽除了日本球迷緊盯，韓國媒體同樣看得心驚膽跳，韓國隊前一戰敗給中華隊後，戰績跌至1勝2敗，被逼到淘汰邊緣，接下來將在9日晚間與澳洲正面對決，爭取最後生機。

若韓國、中華隊與澳洲最終同樣都是2勝2敗，且3隊彼此對戰成績相同，屆時將比較「失分率」決定晉級資格；在這樣的前提下，韓國若想突圍，不僅日本此戰非贏不可，韓國自己還得在對澳洲之戰打出「至少贏5分、且失分不得超過3分」的嚴苛條件。

MASATAKA YOSHIDA GIVES TEAM JAPAN THE LEAD! #WORLDBASEBALLCLASSIC pic.twitter.com/j6EM0RTwWc — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

也因如此，日本與澳洲之戰的每一個局面，都牽動韓國媒體情緒，當日本率先丟分時，韓媒《My Daily》立刻哀號：「啊啊，日本竟然意外先被攻下分數了！通往絕望的倒數計時開始了。」

不過，日本很快靠吉田正尚轟出逆轉2分砲扭轉局勢，也讓韓媒《SPOTV News》瞬間改口高喊：「謝謝你，吉田！你用一發精彩的2分全壘打幫球隊逆轉了！」

比賽直到最後一刻仍充滿變數，9局上日本後援投手大勢遭澳洲敲出2發全壘打被追到只剩1分差，讓原本看似穩定的戰局瞬間變得緊繃；韓媒《Star News》也形容：「日本差一點就吞下震撼性的敗戰，這是一場直到最後都無法預料結果的比賽，日本在對手一路追近下，情勢相當危險。」