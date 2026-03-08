運動雲

大谷翔平扭身玩「鬼抓人」迷因瘋傳　被金慧成觸殺吐舌偷笑

▲▼大谷翔平扭身玩「鬼抓人」迷因瘋傳　被金慧成觸殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平扭身被金慧成觸殺，「鬼抓人」迷因瘋傳。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）C組日韓交戰7日在東京巨蛋登場，比賽第五局下半，日本隊近藤健介擊出內野滾地球，南韓游擊手金慧成迅速處理並觸殺試圖往前衝的大谷翔平，大谷瞬間扭曲身體，「關鍵守備」這一幕被許多媒體拍下，瘋傳網路討論，被形容出局的姿勢很銷魂，而且大谷退場時還對著金吐舌偷笑。

金慧成觸殺　大谷扭身出局畫面瘋傳

當時場上形成一出局、一壘有跑者局面，近藤擊出內野滾地球後，大谷翔平試圖推進壘包，但金慧成第一時間完成接球與觸殺動作，成功阻止攻勢，將大谷觸殺出局。

兩人這次攻防也被鏡頭完整捕捉，大谷當時轉身閃躲，身體往前彎曲、頭向後扭，表情相當逗趣，被形容是玩「鬼抓人」成為迷因哏圖瘋傳。球迷紛紛笑稱「名場面」、「連跑壘都可以跑出新境界的高中生」、「原來這就是靈動的感覺」、「這表情好欠打」、「整個球場都是他的遊樂場」、「在道奇練習一定也這樣跑給金慧成追過」、「他來參加校外教學」。

金慧成開轟追平彈　大谷翔平反應成焦點

日韓對戰，日本隊終場8比6獲勝。比賽過程中，金慧成在4局上轟出追平全壘打，當時日本隊遭到這發關鍵一擊時，坐在板凳區的大谷翔平並未流露沮喪情緒，反而以平靜神情注視，展現對隊友兼對手的尊重，美國洛杉磯當地媒體也注意到這一幕，形容他「看起來很自豪」。

▼大聯盟里長伯？大谷翔平賽前與金慧成交談。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平、金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平2026WBC2026日韓

