好嘔！牧秀悟離壘過遠遭觸殺、大谷錯失滿壘打擊機會　澳洲單局1安就得分

▲日本隊大谷翔平因為隊友離壘過遠遭牽制出局，錯失了滿壘打擊的機會。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本隊大谷翔平因為隊友離壘過遠遭牽制出局，錯失了滿壘打擊的機會。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組8日晚間上演攸關龍頭地位的頂尖對決，由地主日本隊在東京巨蛋迎戰澳洲代表隊，這場比賽因德仁天皇、雅子皇后與愛子公主親臨現場，成為睽違60年的「天覽比賽」。前3局打完雙方都沒有破蛋，然而第4局日本隊在2出局時攻佔滿壘、讓當家巨星大谷翔平擔綱打擊的絕佳得分契機，卻因二壘跑者牧秀悟意外遭到捕手牽制出局而瞬間化為烏有，讓日本隊更嘔的是，6局上澳洲靠著一安和日本捕手傳球失誤，先馳得點取得1比0領先。

日澳大戰前3局打完雙方仍維持0比0平手，日本隊在該局發動猛烈攻勢，成功製造出2出局滿壘的絕對優勢，此時全場觀眾屏息以待，因為打擊區上站著的正是在本屆賽事展現恐怖火力的大谷翔平，面對澳洲第三任投手湯森（Blake Townsend），球數來到2好1壞後的第四球，澳洲隊捕手柏金斯（Robbie Perkins）展現敏銳觀察力，突然發動二壘牽制，二壘跑者牧秀悟因離壘過遠且回壘不及，當場遭到觸殺出局，導致該半局攻勢戛然而止。

這一結果不僅讓原本情緒高昂的東京巨蛋球場瞬間陷入沈默與騷動，更讓大谷翔平失去了在天皇陛下見證下、於滿壘關鍵時刻揮棒建功的機會。

儘管進攻端受挫，日本隊先發投手菅野智之今日表現依然精湛，憑藉著150公里的火球，搭配犀利的滑球與指叉球，細膩地壓制了在此前兩場比賽已敲出4轟的澳洲強悍打線，除了第二局讓對手三上三下外，其餘局數雖偶有跑者上壘，但菅野皆能憑藉老練的控球一一解決危急，其穩定的投球內容在社群媒體上也獲得球迷高度評價，讚嘆其不愧為曾在2017年經典賽擔任王牌的傳奇。

只是沒想到6局上，澳洲懷菲德（Aaron Whitefield）先敲出二壘安打，之後盜三壘又造成日本隊捕手若月健矢傳球失誤，讓懷菲德直接跑回本壘替球隊率先破蛋，以1比0領先日本。

▲▼澳洲懷菲德（Aaron Whitefield）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲懷菲德（Aaron Whitefield）。（圖／達志影像／美聯社）

