最強杰倫狂轟生涯新高42分　國王賞雲豹本季首度主場2連敗

▲國王杰倫狂轟生涯新高42分，率隊賞給雲豹本季首度主場2連敗。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

昨日搞砸大好領先優勢，遭新竹御嵿攻城獅逆轉帶走勝利的桃園台啤永豐雲豹，8日「背靠背」在主場出賽，交手強敵新北國王。雲豹又是一路陷入落後挨打，國王洋將杰倫狂轟生涯新高42分，加上「國王航空」林彥廷也有14分、8籃板、8助攻全能演出，國王全場最多領先達21分，最終114比101贏球，也賞給雲豹本季首度主場2連敗。

國王開賽就火力全開，杰倫、沃許本兩名洋將都有強勢爆扣演出，在首節兩人攜手轟下18分帶領下， 國王先聲奪人以24比21領先。

次節開打後，雲豹仍只靠麥卡洛與米勒單打追分，但國王杰倫手感火燙，單節又是12分進帳，另外林彥廷以及飛米、熊祥泰都有所建樹，半場打完國王以58比44取得領先。

但雲豹下半場迅速調整，上半場沒有太多建樹的兩大主力高錦瑋、克羅馬，攜手帶起一波14比4猛攻，追到僅4分差距。

不過國王迅速調整，手感最燙的杰倫三分球破網，隨後沃許本又是禁區爆扣完成3分打，隨後杰倫連續三分球命中，又讓領先來到21分之多。雲豹雖然有高錦瑋三分球回應，但國王3節打完仍以86比68大幅領先。

末節國王持續大幅領先優勢，雲豹洋將麥卡洛一度出現「搥球」舉動，反觀國王包括林彥廷、蘇士軒都接連開火，國王沃許本一次精彩快攻雙手反扣，又拉開21分大幅領先。

雲豹最後關頭雖然一度追到14分差，但關鍵時刻杰倫又是遠飆外線得手，隨後林彥廷3分打得手奠定勝果，國王最終114比101成功復仇，在客場取得勝利，也賞給雲豹本季首度「主場2連敗」。

國王全場以杰倫22投15中，砍下本季新高42分外帶6籃板、3助攻表現最佳，沃許本25分、7籃板，林彥廷14分、8籃板、8助攻，林書緯也有5分、4籃板、12助攻表現。

主場慘吞2連敗的雲豹方面，麥卡洛拿下29分、13籃板、3抄截，克羅馬21分、5助攻，王牌主控高錦瑋只有7分、6籃板、7助攻、2抄截。

▲雲豹麥卡洛拿下29分、13籃板，但球隊仍苦吞2連敗。（圖／TPBL提供）