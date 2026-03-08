睽違60年天覽試合！天皇親臨東蛋　大谷翔平前兩打席熄火、日本開賽苦戰

▲日本德仁天皇、雅子皇后以及愛子公主的親臨觀戰，成為日本棒壇睽違60年的「天覽試合」。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽 C組今日（8日）晚間於東京巨蛋上演最受矚目的「日澳大戰」。這場比賽不僅攸關小組晉級席次，更因日本德仁天皇、雅子皇后以及愛子公主的親臨觀戰，成為日本棒壇睽違 60年的「天覽試合」。然而，在至高榮譽的籠罩下，地主日本隊開賽卻陷入意外苦戰，當家巨星大谷翔平連續兩打席無建樹，中斷了連兩場首局上壘的神蹟，全場氣氛在皇室的注視與澳洲隊的強力壓制下顯得極度緊繃。

德仁天皇夫婦與長女愛子公主在下午17點30分左右抵達東京巨蛋，這是自1966年昭和天皇觀看日美職棒對抗賽以來，日本棒球界再次迎來天皇親臨的「天覽試合」，歷史上首場天覽比賽可追溯至1959年著名的「長島茂雄再見轟」巨漢大戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對天皇夫婦而言，這是他們第三度親臨經典賽（前兩次為 2006、2009年）；而對於自幼受2009年日本隊奪冠啟發、對棒球充滿熱情的愛子公主來說，這則是她的WBC觀賽首秀。天皇一家的現身，讓原本就高度警戒的東京巨蛋進入最嚴格的安保狀態，萬名球迷在肅穆與興奮交織的氛圍中見證歷史。

▲日本德仁天皇、雅子皇后以及愛子公主的親臨觀戰，成為日本棒壇睽違60年的「天覽試合」。（圖／達志影像／美聯社）

儘管全場期待大谷翔平能再次上演全壘打秀，但澳洲隊先發投手馬克多納（Connor MacDonald）今日展現了極佳的針對性策略，擔任先發「1番、指定打擊」的大谷翔平，在此役首打席擊出二壘方向滾地球出局，中斷了本屆賽事連續首局上壘的紀錄。

▲日本隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

2局下日本隊一度迎來2出局一、二壘有人的得分契機，大谷再次踏入打擊區，在全場包含天皇一家的屏息注視下，大谷揮擊一顆高角度速球，可惜未能掌握好擊球點，最終擊成中外野飛球遭到接殺。相較於前兩戰對戰台灣擊出滿貫砲、對戰韓國擊出陽春砲的火燙狀態，大谷和日本線今日前3局相對沈默，全隊僅有1支安打，前4局打完雙方0比0平手。