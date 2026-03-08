運動雲

曾峻岳熬過上屆低潮守勝！感性發聲：謝謝自己沒有放棄

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊戰韓國隊10局下五月天《將軍令》響起，東京巨蛋上演燈光秀並合唱後曾峻岳登場，中華隊僅有1分領先，他讓金亨俊短打護送跑者上三壘，金慧成擊出投手前滾地球，吳念庭趨前往本壘傳，成功擋住一分。韓國提出挑戰仍維持原判，下一棒輪到今天最火燙的金倒永，跑者盜上二壘。曾峻岳穩住陣腳，讓金倒永擊出飛球出局，中華隊驚險守住1分差，拿下經典賽史對韓國首勝。

▲中華隊投手曾峻岳。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手曾峻岳。（圖／記者林敬旻攝）

曾峻岳賽後談到最後關門時表示，很開心可以贏下這場關鍵比賽，也謝謝隊友們從比賽開始到結束都沒有放棄，認真處理每一顆球。談到贏球當下的心情，他直言，「他們哭，我跟著哭」，並坦言贏下這一場真的不簡單，因為比賽過程一直有來有往。至於賽後對隊友說了什麼，他則簡單表示，「大家……繼續加油。」

被問到最難忘的時刻，曾峻岳表示，是「宋88（宋晟睿）接到最後一顆球」，因為那是最後一個出局數，也是贏下比賽的當下。從上屆經典賽表現不理想，到這次投出代表作，他談到關鍵時說，「人總會長大。」他表示，自己沒有因為那時候丟不好，就讓自己墮落，而是讓自己更加努力成長，去想要如何面對國際賽頂尖打者，也說「謝謝自己沒有放棄自己」。

至於上場策略，曾峻岳表示，就是專注丟每一顆球，「我都對到實力很強的打者，還有大聯盟打者，我沒有管他是不是大聯盟。」他強調，自己只是注意當下丟出去的每一顆球都要有最好品質，「不是用放的去丟。」

▲中華隊投手曾峻岳。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手曾峻岳。（圖／記者林敬旻攝）

