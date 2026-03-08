運動雲

喊到燒聲！蔡其昌激動談台韓戰：從地獄爬出來的一場勝利

▲蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

▲蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／日本東京報導

中華隊8日在2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事以5比4擊敗韓國，拿下關鍵勝利。中華職棒會長蔡其昌賽後談到這場激戰仍難掩激動情緒，直言自己兩場比賽都喊到「燒聲」，到現在仍難以平復心情，「這真的是一場可以寫進教科書的比賽！」

蔡其昌受訪時笑說，「我到現在還沒有辦法太平復，而且我這兩場喊得太激動，所以聲音已經發不出來，都燒聲了。」

他指出，韓國隊這次陣容相當強大，「可以說是他們史上很強的一次，昨天對日本的比賽就可以看出來韓國的實力非常強。」

在這樣的對手面前，中華隊仍咬住比分並最終逆轉取勝，讓蔡其昌格外感動。「讓我最感動的是，我們每一個球員在已經跌落地獄的時候，從地獄爬出來。」他表示，球員們都「將士用命」，把自己該做的事情做到最好。

蔡其昌也特別提到比賽過程中的激烈纏鬥，「你看那個纏鬥，其實表示我們是有能力跟世界最強的隊伍這樣打的。」

雖然中華隊是否晉級仍需看其他賽事結果，但這場勝利已讓他難以忘懷，「今天我就回到做一個球迷，這會是一輩子難忘的比賽。」他笑說比賽過程實在太刺激，「心臟不好的人可能要小心一點，張力太大、戲劇性又很高。」

最後他再次讚嘆這場經典戰役，「這真的是一場可以列入教科書的比賽，讚！」

