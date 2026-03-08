運動雲

感動！盛讚陳傑憲帶傷不放棄代表中華隊　李洋日本觀戰好感動

▲李洋東京巨蛋觀賞中華隊大戰南韓，對於中華隊贏球相當感動。（圖／運動部提供）

▲李洋東京巨蛋觀賞中華隊大戰南韓，對於中華隊贏球相當感動。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華隊在本屆WBC世界棒球經典賽的小組賽最終戰，以5比4完成WBC首度擊敗南韓壯舉，讓全台球迷熱血沸騰。此次親臨日本觀戰的運動部部長李洋，也特別點名隊長陳傑憲帶傷在關鍵第10局登場，象徵中華隊不放棄的精神，另外包括古林睿煬、曾峻岳在投手丘上的穩健表現，成為守住勝利關鍵，東京巨蛋彷彿台灣主場，也象徵台灣運動環境正持續向前。

今日中韓對決一路扣人心弦，直到第10局中華隊才順利以1分之差贏球，運動部部長李洋表示，「從領先到追平，再領先到超前，最後追平再進入延長賽，最感人時候是隊長陳傑憲帶著手指傷勢站上二壘壘包那一刻，把團隊精神跟毅力帶上舞台，我也希望陳傑憲隊長的精神能讓我們凝聚在一起。」

李洋也高度肯定投手群的表現。他指出，先發投手古林睿煬在前5局成功壓制對手火力，僅失1分，替球隊奠定穩定基礎；而在延長賽登板的曾峻岳，臨危受命封鎖韓國打線，守住勝利關鍵，讓他留下深刻印象，直言每一位投手都扮演重要角色。

此外，東京巨蛋連日湧入大量台灣球迷，聲勢宛如主場作戰。李洋感性表示，看到球迷不辭辛勞飛到日本進場支持，對身為運動員的他來說相當震撼，也象徵台灣運動環境正持續向前。他感謝所有到場與隔海應援的球迷，強調這些加油聲，早已深深留在每位國手心中。

