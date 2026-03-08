運動雲

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

▲中華隊陳傑憲上場跑壘跑回超前分。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

中華隊8日在2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋以5比4擊敗韓國，終止經典賽對戰4連敗，拿下隊史首勝。「玉米」林昱珉因前一戰用球數限制無法登板，只能在場邊為隊友加油，見證這場歷史性勝利。他賽後直呼，「爽！贏韓國就是爽！」

林昱珉在7日對捷克之戰投2.1局用30球完成任務，依規定需休息1天，因此無法在此戰登板。據了解，林昱珉母球隊對他的限制為3局45球。

韓國隊總教練柳志炫賽前曾表示，原本預期會面對林昱珉，得知他不能出賽後也感到意外。對此林昱珉笑說，「今天不用用到我，我們還有更強的。」

雖然沒有上場，他整場都在場邊帶動氣氛並默默祈禱，「只要贏球就還有機會晉級。」他也盛讚隊友在高壓環境下的表現，「像維恩、易磊他們都是第一次打經典賽，張力很高，但還能維持那麼穩定，真的很厲害。」

比賽過程高潮迭起，他在場邊也看得情緒起伏，「一直上上下下，好不容易得分又被追平、再逆轉又追平，很刺激，是一場很好的比賽，兩隊都沒有鬆懈。」

賽後看到不少隊友落淚，他一開始還有點困惑，「我剛剛才知道原來我們之前在經典賽沒有贏過韓國，所以大家才那麼激動。」他笑說自己還對隊長陳傑憲說台語「嘜閣哭啊」，但對方回「我止不住」，讓他覺得畫面既好笑又可愛。

對於能親身參與這一刻，他直言格外珍惜，「之前12強是新的歷史，現在經典賽又是一個新的，很開心自己都有參與。」

中華隊是否晉級仍需看其他賽事結果，林昱珉則保持平常心，「我們改變不了什麼，就順其自然吧，很多事情都是安排好的。」他最後向隊友喊話，「大家都辛苦了，希望明天能有好結果，一起去邁阿密。」

▲中華隊投手林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）

【寶寶對爸媽的反差XD】媽靠近→露笑容超甜蜜！換爸接近→伸小手頻推開

