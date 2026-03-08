很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

▲中華隊孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊在經典賽台韓大戰打出驚心動魄一役，8局上靠費爾柴德（Stuart Fairchild）兩分砲以4比3超前後，20歲投手孫易磊臨危受命登板，雖然一度被韓國追平比數，但他仍投出1.2局、被敲1安打、失1分，送出2次三振，為中華隊守住戰局。賽後他坦言，當下最怕的是自己搞砸比賽，不過看到學長們幫忙守下勝利，心情才慢慢平復。

8局下孫易磊接手後，先連續三振兩名打者展現霸氣，但之後保送金慧成，又遭金倒永擊出追平安打，讓比賽回到4比4平手。9局下他續投，再解決李政厚，之後保送朴海旻、讓具滋昱擊出飛球出局後退場，向球迷揮手致意，他眼眶隨即泛紅情緒激動，現場也回以熱烈歡呼。談到當時心情，孫易磊說：「其實剛剛就是覺得那分有點責任，很怕自己搞砸，現在有好一點點，因為學長他們都在，有幫忙守下這場勝利。」

▲中華隊投手孫易磊霸氣揮手致意球迷。（圖／記者林敬旻攝）

孫易磊也特別提到球迷帶來的力量。他表示，從賽前唱國旗歌開始就很有感觸，「雞皮疙瘩都起來了，在東京巨蛋可以唱得那麼大聲，真的覺得全場都是我們的人，對我們幫助滿大的，我在場上也不會那麼緊張。」他坦言，從對日本那場大比分落後開始，就一直感受到左外野與全場觀眾的加油聲，「不管我們表現好或不好，球迷都一直幫我們加油，我們真的不知道該怎麼謝謝他們。」

▲中華隊投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

談到自己這次登板最大的收穫，孫易磊認為是把前一場做不好的地方修正回來，「第一場覺得不好的地方，這場都有改進。」他也提到，國際賽讓自己更深刻感受到投球的細膩度，「像有一球一出手就知道沒在自己想要的位置，結果就被打出去，會感覺真的一顆球都不能失投。」

至於與隊友之間的互動，他說最想講的還是感謝，「謝謝大家，還有張奕學長，兩次都是他幫我解決局面，也謝謝打者這幾場打得很好，以後還要跟大家同隊。」他透露學長有提醒他要注意節奏變換，也告訴他「不要去想上一球被打全壘打，慢慢丟就好」。

至於退場時特別舉手向球迷致意，孫易磊說，那是自己唯一想到能表達感謝的方式，「我做什麼都不夠感謝他們，只能做最大的動作，謝謝整個台灣。」

▲中華隊孫易磊賽後情緒激動。（圖／記者林敬旻攝）

