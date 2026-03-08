運動雲

真神！杭特0.8秒致勝單打準絕殺　海神主場2分險勝特攻

▲海神杭特、蘇文儒，特攻阿巴西、內馬。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神杭特0.8秒致勝準絕殺，讓球隊以兩分擊敗特攻。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

前役都以吞敗收場的新北中信特攻、高雄全家海神8日交鋒，兩隊一路呈現激烈拉鋸，但昨日剛剛迎接加盟首秀的海神新洋將杭特，在終場前0.8秒高難度單打中距離得手，讓海神最終以90比88險勝，特攻則是苦吞2連敗。

昨日主場對上福爾摩沙夢想家輸球，海神此戰首節打來相當出色，包括艾德、新洋將杭特以及昨日傷癒復出的蘇文儒都有所發揮，雖然特攻內線支柱馬可不斷強攻得手，單節獨拿12分進帳，但海神在當家射手于煥亞飆進三分冷箭後，首節打完以26比24取得領先。

次節開打後，特攻簡廷兆、海神蘇文儒三分線外開火互轟，海神持續維持小幅超前，特攻雖然掌握禁區優勢，但海神新加入的杭特持續刁鑽打法搶分，克力斯也有禁區精彩單打建功。

不過隨後特攻靠著金恩、謝亞軒與林韋翰聯手搶分，加上海神攻勢斷電，特攻逆轉以42比41超前。但隨後兩隊攻勢都呈現停滯，半場打完特攻以43比42要回領先。

▲海神杭特、蘇文儒，特攻阿巴西、內馬。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神蘇文儒此戰攻下20分、11籃板表現出色。（圖／TPBL職籃提供）

上半場特攻以馬可拿下12分、7籃板最佳，本土則以阿巴西的6分、2阻攻最高。海神方面，杭特12分、3籃板、4助攻，蘇文儒9分、3籃板。

第3節開打後，特攻主控林韋翰一次發球砸向背對的防守者蘇文儒上籃得手完成3分打，隨後謝亞軒又是切入妙傳助攻阿巴西三分球破網，特攻再度拉開8分領先。

不過海神此時回神，一波14比3猛攻，在克力斯、杭特以及于煥亞聯手搶分下，海神逆轉以67比63超前。隨後兩隊形成激烈拉鋸，海神本土主力大將胡瓏貿吞下4犯暫時退場，特攻再度搶回領先局面，3節打完特攻以73比72持續領先。

末節開打後，海神隨即靠著克力斯內線得手再次超前，但特攻內馬底角三分球破網再度要回領先，隨後特攻雖然守住領先優勢，但海神就是緊咬1分差不放。

終場前3分43秒，胡瓏貿底線三分球出手強勢命中，讓海神要回84比82領先。不過特攻急喊暫停後，就靠阿巴西中距離投射追平比分。終場前2分23秒，海神胡瓏貿兩罰俱中再次超前比分，但「黑豹」阿巴西再度開後門成功，禁區反勾得手追平比分。
終場前20.7秒，海神蘇文儒果決投進關鍵兩分球，讓球隊取得兩分超前，特攻再度喊出暫停，阿巴西又是開後門戰術切入得手追平比分。

海神掌握最後8秒進攻機會，杭特成功強勢中距離翻身跳投打板命中，留給特攻0.8秒機會，阿巴西跳投涮框而出，海神驚濤駭浪以90比88贏球。

海神全場以蘇文儒20分、11籃板最佳，杭特18分、5籃板、5助攻，特攻方面則以阿巴西19分、2籃板、2助攻、2阻攻最佳，馬可17分、16籃板，內馬也有17分、9籃板進帳。

▲海神杭特、蘇文儒，特攻阿巴西、內馬。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻阿巴西此戰攻下19分為全隊最佳。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL海神杭特特攻阿巴西台籃

