史庫柏爾只投41球退場挨轟「難堪登板」　本人吐真話：其實我也想留

▲Tarik Skubal。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽美國隊在8日預賽以9比1擊敗英國隊，不過此戰外界焦點之一，落在僅「限定1場出賽」的左投史庫柏爾（Tarik Skubal）身上；這位備受期待的強投先發3局用41球，被敲1安失1分，另有5次三振，內容不差，但提早退場仍掀起不小爭議，甚至被部分美媒形容為「難堪的登板」。

TARIK SKUBAL SERVES UP A HOME RUN TO NATE EATON ON THE FIRST PITCH OF THE GAME pic.twitter.com/xiylZiTeso [廣告]請繼續往下閱讀... March 8, 2026

史庫柏爾此役開局就遭遇亂流，首局面對首名打者伊頓（Nate Eaton）時，被打出一支全壘打讓美國隊先掉1分；不過他之後迅速回穩，展現應有壓制力，最終投完3局退場，繳出1失分、5K的成績。

只是，對一名連兩年具備賽揚獎等級期待的左投而言，這樣的出賽內容仍讓外界感到意猶未盡；尤其在大會投球數上限為65球的情況下，史庫柏爾只投41球便退場，也讓不少球迷直呼，「這樣就結束了？」

事實上，若放在大聯盟例行賽時程來看，現階段本就是春訓調整期，加上史庫柏爾本季還將迎來攸關生涯下一紙大約的自由球員年，因此在參賽安排上，勢必得將受傷風險壓到最低，美國隊陣中球員其實也理解他的處境。

Tarik Skubal is considering pitching again in the World Baseball Classic, per @_dadler



“This will be one of the most difficult decisions I have made in my career so far.” pic.twitter.com/j8YyPDoK4F — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 8, 2026

根據《The Athletic》報導，美國隊重砲哈波（Bryce Harper）就替史庫柏爾緩頰表示，「明年，他會以先發投手的身分賺進比任何人都還多的錢，這一點我們大家都知道。」

哈波（Bryce Harper）也強調，「即使如此，他還是在這個時間點願意為了我們出賽，這是值得尊敬的地方。」

不過，WBC畢竟是背負國家榮耀的國際賽場，對於球員以職業生涯與商業價值為優先考量的出賽模式，仍有不少人無法認同。

《Newsweek》便以「對英國之戰令人難堪的登板」形容此事，並引述球迷質疑聲音指出，「如果只讓他投41球，那他為什麼還需要待在代表隊裡？」

面對外界批評，史庫柏爾本人也坦言，這次參賽決定並不輕鬆；根據《USA Today》報導，他直言，「我的決定，可能和外界理解的情況有些不同。」

他也進一步說明，「我想隊友們都能理解，我出現在這裡代表的是什麼。當然，其實我自己也想留在這裡。」