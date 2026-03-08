運動雲

張奕抗韓上演「神偷」本事又撿勝！替曾總發聲：不要自己扛

▲中華隊投手張奕。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰歷經延長賽激戰，最終以5比4驚險擊敗韓國。其中張奕在9局下關鍵時刻登板救火，成功製造飛球出局化解危機，成為球隊撐住戰局的重要功臣。賽後回憶那顆關鍵出局球，他坦言當球打上天空的瞬間情緒瞬間湧上，「看到那顆高飛球的時候，就覺得終於守住了，很像奪冠一樣。」

9局下，中華隊原本由孫易磊登板，先解決韓國隊長李政厚，但隨後保送朴海旻，形成1出局一壘有人局面。總教練曾豪駒隨即換上張奕接手對決惠特康（Shay Whitcomb）。張奕先用指叉球打亂節奏，再以直球擠壓內角，最終讓對手擊出外野飛球出局，成功抓下關鍵出局數，幫助中華隊守住局面，將比賽帶進延長賽。

10局上，中華隊搶下致勝分，擁「怪盜勝投」之稱的張奕，再度幸運「撿」到勝投。

談到當時的配球策略，張奕表示，一開始面對打者時其實投得比較謹慎，「第一顆球有點太甜，我想說可能會不好，所以有比較小心一點，結果對方沒有出棒就變成保送。」他隨即把注意力放在下一名打者身上，「當下就想著抓下一個出局數。」

面對擅長攻擊直球節奏的打者，他刻意改變配球策略，「先用幾顆指叉球去搗亂他的節奏，最後再用直球去擠壓他，讓他打成高飛球，最好的結果就是這樣。」

當那顆飛球被接殺、危機解除時，全隊衝出休息室慶祝，張奕說自己當下情緒也瞬間釋放，「那一球打出去的瞬間就覺得終於守住了，大家衝出去的感覺真的很像奪冠一樣，大家都是喜極而泣，很感動。」

訪問過程中，孫易磊經過突然上前小小聲表示，「謝謝學長！」被打斷的張奕，突然想不起要回答什麼，隨後表示，「（思緒）有點太亂，因為剛有跟山本見面拍照，有點慌掉，其實還滿緊張的。」

回顧整場比賽，張奕坦言球隊前兩戰落敗後壓力不小，「第一場、第二場都被打得很慘，那種心情真的很難形容。」能在這場關鍵戰役擊敗韓國，對球隊來說意義格外重大。

「在這麼高強度的比賽贏過這麼厲害的對手，對我們來說是很大的自信心。」張奕說。

他也透露，從集訓開始投手教練就已經和他溝通角色定位，「他們有跟我說，我的角色可能是中途上來投一兩個打者，或是面對幾個關鍵打者。」因此無論心理或身體都提前做好準備，「大概會遇到的局面我都有先想過，被叫到就是上去完成任務。」

全隊拚到最後一刻的比賽，張奕也想替總教練曾豪駒發聲，「總教練不用一個人在那邊扛，不要為這些比賽扛下自己，大家一起分擔是最好的。」

