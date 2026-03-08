陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

▲中華隊陳傑憲於突破僵局賽制上場跑壘得分。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組8日午場賽事上萬眾注目的台韓大戰，中華隊和韓國隊在正規9局內多次互換領先，最終在延長賽第10局，憑藉著帶著手指傷勢、以代跑身分上場的隊長陳傑憲展現「決死頭部滑壘」的氣魄，以及江坤宇的關鍵強迫取分，終場以5比4險勝韓國。這場吸引超過4萬名觀眾滿場的激戰，讓現場日本球迷發出喜悅的歡呼，紛紛讚嘆「甚至比日本隊比賽還有趣」，日媒更是直接以「足以載入史冊」為標題為這場精彩的對決作註解。

中華隊在2局下先由張育成開轟先聲奪人，雖然韓國隊在第5局追平，6局上由鄭宗哲敲出超前陽春砲，讓現場氛圍沸騰，但韓國強打金倒永馬上展現「333」身手，回敬一發逆轉兩分砲，8局上中華隊費爾柴德（Stuart Fairchild）再度展現英雄本色，擊出逆轉兩分砲奪回領先，卻在8局下被金倒永的適時二壘安打再次追平，比賽因此進入最殘酷的延長賽突破僵局制。

第10局上，中華隊在關鍵時刻派上因左手食指骨折而退出先發的隊長陳傑憲擔任代跑，在隊友執行送壘短打時，陳傑憲展現決死意志，甚至不顧傷勢使出頭部滑壘將負傷的手伸向三壘，隨後江坤宇執行強迫取分戰術成功，護送陳傑憲撲回本壘奪下超前分。10局下，曾峻岳穩健關門，成功封鎖南韓打線，贏得這場壯絕的勝利。

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊捕手蔣少宏於本壘前關鍵攻防。（圖／記者林敬旻攝）

這場耗時近4小時、反超再反超的激戰，讓東京巨蛋的4萬名觀眾陷入狂熱，賽後台灣球迷在社群媒體激動留言「我們是歷史的目擊者」、「真的非常感動」、「台灣投手讓韓國強打者們冷靜了下來，未來是光明的」、「這真的是那支以0比13輸給日本的球隊嗎？」、「比贏得（12強賽）冠軍還要開心」。

而許多中立的的日本球迷則在賽後感嘆表示「台韓對決的氛圍異常熱烈」、「這是歷史級的超熱戰」、「這場絕對會留名青史吧」，甚至直言比日本隊比賽還有趣。