運動雲

>

陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　看激烈台韓戰日網讚嘆：比日本隊還精彩

▲中華隊陳傑憲於突破僵局賽制上場跑壘得分。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊陳傑憲於突破僵局賽制上場跑壘得分。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組8日午場賽事上萬眾注目的台韓大戰，中華隊和韓國隊在正規9局內多次互換領先，最終在延長賽第10局，憑藉著帶著手指傷勢、以代跑身分上場的隊長陳傑憲展現「決死頭部滑壘」的氣魄，以及江坤宇的關鍵強迫取分，終場以5比4險勝韓國。這場吸引超過4萬名觀眾滿場的激戰，讓現場日本球迷發出喜悅的歡呼，紛紛讚嘆「甚至比日本隊比賽還有趣」，日媒更是直接以「足以載入史冊」為標題為這場精彩的對決作註解。

中華隊在2局下先由張育成開轟先聲奪人，雖然韓國隊在第5局追平，6局上由鄭宗哲敲出超前陽春砲，讓現場氛圍沸騰，但韓國強打金倒永馬上展現「333」身手，回敬一發逆轉兩分砲，8局上中華隊費爾柴德（Stuart Fairchild）再度展現英雄本色，擊出逆轉兩分砲奪回領先，卻在8局下被金倒永的適時二壘安打再次追平，比賽因此進入最殘酷的延長賽突破僵局制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第10局上，中華隊在關鍵時刻派上因左手食指骨折而退出先發的隊長陳傑憲擔任代跑，在隊友執行送壘短打時，陳傑憲展現決死意志，甚至不顧傷勢使出頭部滑壘將負傷的手伸向三壘，隨後江坤宇執行強迫取分戰術成功，護送陳傑憲撲回本壘奪下超前分。10局下，曾峻岳穩健關門，成功封鎖南韓打線，贏得這場壯絕的勝利。

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊捕手林家正於本壘前關鍵攻防。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊捕手蔣少宏於本壘前關鍵攻防。（圖／記者林敬旻攝）

這場耗時近4小時、反超再反超的激戰，讓東京巨蛋的4萬名觀眾陷入狂熱，賽後台灣球迷在社群媒體激動留言「我們是歷史的目擊者」、「真的非常感動」、「台灣投手讓韓國強打者們冷靜了下來，未來是光明的」、「這真的是那支以0比13輸給日本的球隊嗎？」、「比贏得（12強賽）冠軍還要開心」。

而許多中立的的日本球迷則在賽後感嘆表示「台韓對決的氛圍異常熱烈」、「這是歷史級的超熱戰」、「這場絕對會留名青史吧」，甚至直言比日本隊比賽還有趣。

關鍵字： 2026WBC日韓 2026WBC2026WBC中華隊陳傑憲延長賽東京巨蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」　兩戰7支0、第10局防守判斷成轉折

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」　兩戰7支0、第10局防守判斷成轉折

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

又輸台灣！韓媒狠評「紙老虎」恐4度首輪出局　投手調度大亂

又輸台灣！韓媒狠評「紙老虎」恐4度首輪出局　投手調度大亂

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

i-dle大巨蛋喊「我是誰」　雨琦看舒華話太多：好了辣

熱門新聞

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣10局5比4氣走韓國！8強還有希望

2中華隊抗韓成功！三方互咬劇本啟動

3古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

4東京巨蛋慘案？韓國1分差負台灣　韓媒崩潰

5東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

最新新聞

1最強杰倫轟42分　國王賞雲豹主場2連敗

2天皇親臨東蛋　大谷前兩打席熄火

3WBC經典賽　中華隊2球員暫居安打王、盜壘王

4這場台韓戰該載入史冊！日網呼太精彩

5曾峻岳感性發聲：謝謝自己沒有放棄

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

Uber Eats「贏 點得到」！熱血助攻挺台的！　超暖應援曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366