有林家正配球更安心！林維恩賽後暖舉感動球迷　笑虧老將都哭了

中華隊林維恩將傷退隊友球衣高舉。

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊在經典賽台韓大戰以5比4力退韓國，賽後休息室內也出現暖心一幕。左投林維恩手裡拿著李灝宇與龍恩的球衣，象徵大家雖然沒能一起站上場，但始終與球隊齊心同在。這場比賽他在5局下接替古林睿煬登板，臨危受命中繼2.1局，送出4次三振、僅被敲1安打失2分，成為中華隊守住戰局的重要功臣。

談到於與捕手林家正的搭配，林維恩也透露讓自己安心不少，「按照他的配球，上來就跟我說『你就丟，不要怕暴投，我一定會接起來。』」而贏球瞬間，他笑說自己已經忘了第一時間抱了誰，「蠻不可思議的，對面很強、力量很大，我們還是可以擊倒他們。」至於賽後不少學長激動落淚，他則靦腆表示，「因為我們贏，這是值得高興的事。他們壓力很大吧，畢竟是老將，我還年輕。」

林維恩回憶接手登板當下表示，其實自己當時沒有熱身很多，但身體很快就熱開了，「那時候身體很亢奮，熱很快，教練問我準備好了嗎？我說好了。」他原本以為古林睿煬還會再面對一名打者，沒想到就是自己立刻上場，「我以為他會再丟一個打者，結果是這個打者就要上去了。」

5局下中華隊面臨一、三壘有人危機，林維恩登板後先製造雙殺，雖然讓韓國追回追平分，但隨後三振金周元止血。他表示，當時腦中想得很簡單，「一、三壘有人，最好是無失分，最低就是失1分，想說這樣解決算滿好的，也想要激勵一下隊友。」雖然6局下遭金倒永轟出兩分砲被逆轉，但他很快穩住陣腳，再送出三振並化解後續危機。

談到賽前就知道自己將在對韓國之戰扮演角色，林維恩透露其實很早就被告知，「12月就知道了，等這場等很久。」他說自己一直是正常準備，「春訓做春訓的事，經典賽做經典賽的事。」不過真正站上場時還是有壓力，「其實我剛上去蠻怕的，因為我有點久沒有丟實戰，一個多禮拜吧，很怕沒有解決好，或是丟不好，會被球迷罵。」

這場比賽能夠擊敗韓國，林維恩直言很開心，「他們很強，我們也有實力打敗他們。」他也特別感謝隊友與球迷的支持，「隊友都跟我說辛苦了，希望我們還是可以去邁阿密。」談到東京巨蛋的應援聲，他也很有感，「很開心，聲音很大聲，很多人在幫我們加油，氣勢沒有輸，謝謝他們讓東京巨蛋變成台北的感覺。」

