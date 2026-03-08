運動雲

>

有林家正配球更安心！林維恩賽後暖舉感動球迷　笑虧老將都哭了

▲中華隊林維恩將傷退隊友球衣高舉。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊林維恩將傷退隊友球衣高舉。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊在經典賽台韓大戰以5比4力退韓國，賽後休息室內也出現暖心一幕。左投林維恩手裡拿著李灝宇與龍恩的球衣，象徵大家雖然沒能一起站上場，但始終與球隊齊心同在。這場比賽他在5局下接替古林睿煬登板，臨危受命中繼2.1局，送出4次三振、僅被敲1安打失2分，成為中華隊守住戰局的重要功臣。

談到於與捕手林家正的搭配，林維恩也透露讓自己安心不少，「按照他的配球，上來就跟我說『你就丟，不要怕暴投，我一定會接起來。』」而贏球瞬間，他笑說自己已經忘了第一時間抱了誰，「蠻不可思議的，對面很強、力量很大，我們還是可以擊倒他們。」至於賽後不少學長激動落淚，他則靦腆表示，「因為我們贏，這是值得高興的事。他們壓力很大吧，畢竟是老將，我還年輕。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林維恩回憶接手登板當下表示，其實自己當時沒有熱身很多，但身體很快就熱開了，「那時候身體很亢奮，熱很快，教練問我準備好了嗎？我說好了。」他原本以為古林睿煬還會再面對一名打者，沒想到就是自己立刻上場，「我以為他會再丟一個打者，結果是這個打者就要上去了。」

5局下中華隊面臨一、三壘有人危機，林維恩登板後先製造雙殺，雖然讓韓國追回追平分，但隨後三振金周元止血。他表示，當時腦中想得很簡單，「一、三壘有人，最好是無失分，最低就是失1分，想說這樣解決算滿好的，也想要激勵一下隊友。」雖然6局下遭金倒永轟出兩分砲被逆轉，但他很快穩住陣腳，再送出三振並化解後續危機。

談到賽前就知道自己將在對韓國之戰扮演角色，林維恩透露其實很早就被告知，「12月就知道了，等這場等很久。」他說自己一直是正常準備，「春訓做春訓的事，經典賽做經典賽的事。」不過真正站上場時還是有壓力，「其實我剛上去蠻怕的，因為我有點久沒有丟實戰，一個多禮拜吧，很怕沒有解決好，或是丟不好，會被球迷罵。」

這場比賽能夠擊敗韓國，林維恩直言很開心，「他們很強，我們也有實力打敗他們。」他也特別感謝隊友與球迷的支持，「隊友都跟我說辛苦了，希望我們還是可以去邁阿密。」談到東京巨蛋的應援聲，他也很有感，「很開心，聲音很大聲，很多人在幫我們加油，氣勢沒有輸，謝謝他們讓東京巨蛋變成台北的感覺。」

▲中華隊投手林維恩。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手林維恩。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 標籤:林維恩中華隊經典賽台韓大戰東京巨蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」　兩戰7支0、第10局防守判斷成轉折

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」　兩戰7支0、第10局防守判斷成轉折

又輸台灣！韓媒狠評「紙老虎」恐4度首輪出局　投手調度大亂

又輸台灣！韓媒狠評「紙老虎」恐4度首輪出局　投手調度大亂

【同步率100％】睦那京、朴淡備雙人舞太齊　音樂突斷反應萌翻XD

熱門新聞

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣10局5比4氣走韓國！8強還有希望

2中華隊抗韓成功！三方互咬劇本啟動

3古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

4東京巨蛋慘案？韓國1分差負台灣　韓媒崩潰

5東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

最新新聞

1韓媒：台灣未來成為「更可怕的球隊」

2蔡其昌燒聲：地獄爬出來的一場勝利

3陳冠宇為何都沒登板？王建民：用不到啊

4盛讚陳傑憲　李洋：不放棄精神代表中華隊

5林昱珉賽後才知歷史一勝：傑憲嘜哭

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366