陳傑憲隊長魂爆裂帶傷代跑奔回致勝分　部長李洋感動：希望能感染所有台灣人

▲中華隊陳傑憲上場代跑。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽 C組今日（8日）在東京巨蛋上演最扣人心弦的「台韓大戰」。面對輸球即遭淘汰的背水一戰，中華隊展強大韌性，最終在延長賽第10局靠著精準戰術執行，以5比4擊敗宿敵韓國隊，順利奪下關鍵勝利，運動部部長李洋今日再度現身球場，在看台上與萬名台灣球迷一同吶喊應援，賽後他點名陳傑憲、古林睿煬和曾峻岳幾位台灣英雄，還特別點出台灣隊長陳傑憲帶傷跑回重要超前分，讓他好感動。

中華隊、韓國隊正規前9局打完戰成4比4 平手進入 10局延長賽突破僵局制，10局上中華隊冷靜執行短打戰術推進，即便手指傷勢未癒的陳傑憲仍奮力跑壘站上二壘，並靠著隊友支援跑回關鍵超前分。隨後10局下曾峻岳展現守護神氣勢，加上漂亮本壘阻殺，成功封鎖韓國打線，為中華隊守住寶貴勝利。

全程在看台應援的運動部部長李洋，賽後受訪時對這場比賽的轉折感到無比深刻。李洋表示，這場比賽從領先到被追平、再領先到被反超，每一局的張力都讓他情緒澎湃，但最最感人的仍是第10局，看到台灣隊長陳傑憲帶著手指傷勢站上二壘壘包那刻，「他把我們的團隊精神跟毅力帶上了舞台，真的非常希望他的表現能感染到所有台灣人，讓我們凝聚在一起。」

針對投手的表現，李洋部長也給予高度評價。他特別點名先發投手古林睿煬在前半段僅失1分的穩定發揮，為這場抗韓大戰定下基調；而曾峻岳在10局下頂住壓力壓制韓國打線的表現，也令他印象深刻。

