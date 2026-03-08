經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊





▲中華隊吳念庭。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰以5比4驚險勝出，拿下經典賽史上對韓國的首勝。賽後吳念庭談起這場張力十足的比賽時直言，整場比賽始終處在高度緊繃的狀態，「大家應該都看得出來那個緊繃度，就是你來我往，他們得分、我們也得分，真的很膠著。」直到最後守下勝利，他才終於鬆一口氣，「現在反而很平靜。」

中華隊在10局下守成時驚險守住勝果，吳念庭的防守成為關鍵。當時曾峻岳登板，韓國先靠短打將跑者送上三壘，接著金慧成擊出投手前滾地球，吳念庭迅速趨前接應，並果斷傳往本壘，成功觸殺跑者，擋下可能追平的一分。韓國雖提出挑戰，但重播輔助判決後維持原判。

守住本壘後，場上壓力並未解除，韓國下一棒輪到此役手感最火燙的金倒永，且跑者趁隙盜上二壘。不過曾峻岳穩住陣腳，最終讓金倒永擊出飛球出局，中華隊驚險守住1分差，拿下經典賽史上對韓國首勝。

談到休息室氣氛，吳念庭笑說，「超爽的啊！」他表示，這是中華隊在經典賽史上第一次擊敗韓國，對全隊意義重大，「大家都知道這一勝對我們很重要，小時候看很多學長在打，都還沒有拿下過這一勝，我們這一代就是希望一定要把韓國打下來。」

這場歷史性勝利也讓不少球員情緒潰堤。被問到是否有人落淚時，吳念庭笑說：「大家都哭啦。」至於總教練是否也掉淚，他打趣回應：「那你要去問他。」

對於賽前準備，吳念庭坦言，韓國隊的打擊火力確實讓人印象深刻，「昨天我們看日韓戰，他們打擊真的很強、調整也很好。」不過面對關鍵一戰，全隊只有一個想法，「最後一場了，我們就是拚了，贏了才有機會，就等待好的結果。」

比賽中最讓他感動的一幕，莫過於隊長陳傑憲帶傷上場代跑。吳念庭表示，「我們的精神領袖上場了，而且他手指都那樣了，還奮力去撲壘，那真的感染整個球隊。」他認為那一刻明顯帶動全隊士氣，「大家的氣勢就越來越好，那一分也是很重要的一分。」

東京巨蛋滿場台灣球迷的應援也讓他印象深刻。尤其當全場響起「WU」的應援聲時，吳念庭笑說，「有欸，好像台灣球迷都學會這個應援方式了。」他感謝遠道而來的球迷，「我從第一場就覺得聲音很大，今天又更大聲，真的很謝謝球迷特地來這邊幫我們加油。」

比賽最後階段，中華隊靠年輕投手群守住勝利。談到這批新世代投手，吳念庭給予高度肯定，「他們真的很可靠，是一群很熱血的投手。」