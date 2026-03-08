運動雲

>

中華隊1狀態全讚爆！「越來越有韌性」球迷共鳴：跟以前差很多

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事8日在東京巨蛋上演台韓大戰，中華隊以5比4擊敗韓國。有球迷感動表示，過去中華隊只要在關鍵時刻被逆轉，常常就會氣勢崩盤，最後一路輸掉比賽，但最近這場對韓國的比賽卻完全不同，不但在落後時能追回來，甚至被追平後又再度超前，話題引發共鳴。

有球迷在PTT的Baseball板發文表示，當韓國球員金倒永敲出2分全壘打，把比分打成3比2時，他一度以為比賽可能就此崩盤，因為以往的中華隊常常在這種情況下心態炸裂，「大概就直接沒了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到接下來中華隊不但靠費仔敲出逆轉轟，就算後面又被追平，仍然可以再度超前，讓他聯想到過去球迷常稱讚日本隊的韌性，「在比賽後段仍能全力出擊拼逆轉」，因此直呼相當感動。

另一名球迷也在PTT發文指出，以前台灣只要跟韓國打到關鍵時刻，或是一旦落後就很難再追回來，導致常常「吃鍋貼」輸球，但這次比賽卻不同，就算領先被逆轉，球隊仍能重新追平甚至再度超前。他認為除了打線慢熱之外，球員的心理素質似乎也進步不少，因此好奇詢問，「為什麼台灣新生代球員好像沒有恐韓症了？」

不少網友也認同中華隊現在的韌性，「跟以前真的差很多」、「以前比賽膠著接著就是四海遊龍」、「以前關鍵時刻就會手軟失誤掉分，最後一局落後一分得點圈有人再見三振或鳥滾」、「以前末段戰術都點飛、點失敗吞K，現在真的不一樣」、「真的啊！以前只求瞬間突破，現在可以局局鏖戰緊咬。」「當然有，被超前還能追回來。」「444，而且守備真的好。」

也有球迷直呼，「從大王（王柏融）那代開始吧」、「2014 U21開始贏韓國之後就不怕了」、「問就是大王，從我們這代要一直贏韓國。」「大王：打一次贏一次」、「大王世代還在發力。」

關鍵字： 中華隊逆轉勝韓國隊WBC心理素質

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」　兩戰7支0、第10局防守判斷成轉折

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」　兩戰7支0、第10局防守判斷成轉折

又輸台灣！韓媒狠評「紙老虎」恐4度首輪出局　投手調度大亂

又輸台灣！韓媒狠評「紙老虎」恐4度首輪出局　投手調度大亂

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

熱門新聞

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣10局5比4氣走韓國！8強還有希望

2中華隊抗韓成功！三方互咬劇本啟動

3古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

4東京巨蛋慘案？韓國1分差負台灣　韓媒崩潰

5東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

最新新聞

1韓媒：台灣未來成為「更可怕的球隊」

2蔡其昌燒聲：地獄爬出來的一場勝利

3陳冠宇為何都沒登板？王建民：用不到啊

4盛讚陳傑憲　李洋：不放棄精神代表中華隊

5林昱珉賽後才知歷史一勝：傑憲嘜哭

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366