中華隊1狀態全讚爆！「越來越有韌性」球迷共鳴：跟以前差很多

▲中華隊。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事8日在東京巨蛋上演台韓大戰，中華隊以5比4擊敗韓國。有球迷感動表示，過去中華隊只要在關鍵時刻被逆轉，常常就會氣勢崩盤，最後一路輸掉比賽，但最近這場對韓國的比賽卻完全不同，不但在落後時能追回來，甚至被追平後又再度超前，話題引發共鳴。

有球迷在PTT的Baseball板發文表示，當韓國球員金倒永敲出2分全壘打，把比分打成3比2時，他一度以為比賽可能就此崩盤，因為以往的中華隊常常在這種情況下心態炸裂，「大概就直接沒了」。

沒想到接下來中華隊不但靠費仔敲出逆轉轟，就算後面又被追平，仍然可以再度超前，讓他聯想到過去球迷常稱讚日本隊的韌性，「在比賽後段仍能全力出擊拼逆轉」，因此直呼相當感動。

另一名球迷也在PTT發文指出，以前台灣只要跟韓國打到關鍵時刻，或是一旦落後就很難再追回來，導致常常「吃鍋貼」輸球，但這次比賽卻不同，就算領先被逆轉，球隊仍能重新追平甚至再度超前。他認為除了打線慢熱之外，球員的心理素質似乎也進步不少，因此好奇詢問，「為什麼台灣新生代球員好像沒有恐韓症了？」

不少網友也認同中華隊現在的韌性，「跟以前真的差很多」、「以前比賽膠著接著就是四海遊龍」、「以前關鍵時刻就會手軟失誤掉分，最後一局落後一分得點圈有人再見三振或鳥滾」、「以前末段戰術都點飛、點失敗吞K，現在真的不一樣」、「真的啊！以前只求瞬間突破，現在可以局局鏖戰緊咬。」「當然有，被超前還能追回來。」「444，而且守備真的好。」

也有球迷直呼，「從大王（王柏融）那代開始吧」、「2014 U21開始贏韓國之後就不怕了」、「問就是大王，從我們這代要一直贏韓國。」「大王：打一次贏一次」、「大王世代還在發力。」