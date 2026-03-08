李洋曬「魔法攻擊照」道謝國家隊！點名國家級邊牧：愛惜身體好嗎

▲運動部部長李洋。（圖／翻攝自FB／李洋）

記者鄺郁庭／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊大戰韓國隊，最終以5比4勝出。運動部部長李洋賽後發文，感性肯定選手們展現精神與毅力，「運動最迷人的地方不只是結果，而是過程」。還打趣透露他和身邊的幕僚在現場幾乎喊到燒聲，也使出魔法攻擊試圖給對方點影響。

李洋在粉專發文，「台韓大戰真的看得人心臟都快跳出來！領先、被追平、再領先、被超前、再超前、再追平，最後還打到延長賽，棒球有時候就是這樣，一球一球把氣氛拉到最滿。」

回憶延長賽中，陳傑憲隊長帶傷跑壘，他直呼那一刻，他想現場所有球迷心裡感覺都一樣的驕傲也很感動，「那不是只是一個跑壘，那是把整個球隊的意志往前再推一步。」也打趣喊話，「但國家級邊牧真的要好好愛惜身體，好嗎？」

接著，他謝謝每一位國家隊球員，在這場比賽展現的精神與毅力，「運動最迷人的地方不只是結果，而是過程。」李洋還笑說，「今天我和身邊的幕僚在現場幾乎喊到燒聲，也使出魔法攻擊試圖給對方點影響。」並附上他做出「做法」手勢的側拍照。

他也不忘謝謝所有到場替國家隊加油的台灣人，「你們的聲音、你們的模樣，一定都牢牢印在球員心裡」，最後感性喊話「我們都是 Team Taiwan」。