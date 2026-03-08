運動雲

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

▲中華隊林家正。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／日本東京報導

中華隊今天在延長賽以5比4驚險擊敗韓國，這也是台灣在經典賽對韓國第一次拿到勝利，其中捕手林家正在7局下成功阻殺韓國代跑，為球隊抓下重要出局數。不過就在前一個半局，他才因雙殺打瓦解攻勢，摔頭盔自責。隊友鄭宗哲當時看到林家正情緒低落，自己特別上前鼓勵。

7局上，中華隊展開反攻，吳念庭先敲安上壘、吉力吉撈．鞏冠再選到保送，一度形成無人出局一壘有人局面。不過林家正擊出雙殺打，攻勢瞬間瓦解，他回到休息區後一度摔頭盔自責。

鄭宗哲透露，當時注意到林家正有些在意自己的表現，「我知道他有情緒很正常，這就是比賽的一部分。」兩人在休息室短暫交流時，他也鼓勵對方放下包袱，「我跟他說，我們來這裡是為了贏球，不是為了打一支安打，所以這個東西不用想太多，就加油。」

進入7局下，韓國隊換上代跑準備盜壘，鄭宗哲提前提醒林家正可能出現的戰術，「我跟他說他們換代跑，很可能會跑，你就大膽全力丟，不用擔心，我們一定會把球接下來。」

結果林家正果斷傳球，游擊手江坤宇接球後完成觸殺，成功抓到跑者。鄭宗哲大讚這次守備配合，「他丟得完美、超完美！阿坤也接得很好，Tag很好。」

鄭宗哲認為，這樣的細節正是球隊能贏球的重要因素，「這就是比賽的一部分，也是我們贏球的一個關鍵。」他也一直對球隊有信心，「就最後一場了，大家真的是拚了命想要贏球。」

他表示，雖然每一場比賽球隊都抱著必勝的心態，但這場比賽從一開始就讓大家看到希望，「前面有人上壘，育成又打出全壘打，大家就會覺得，其實我們是有希望的，是可以上壘、可以得分的。」

鄭宗哲也特別提到先發投手古林睿煬的表現，「古林前面投得很好，把對方打線壓制住。」他認為，一場勝利需要各個環節一起完成，「贏球的比賽就是要有人上壘、有人推進、有人得分，投手投好、守備守好，我覺得這些都是贏球的因素。」

