帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得　

▲中華隊陳傑憲上場跑壘跑回超前分。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊在世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰延長賽以5比4險勝韓國，寫下隊史在經典賽首度擊敗韓國的重要一勝。隊長陳傑憲雖然因手指骨裂無法正常出賽，但仍在關鍵時刻以代跑身份登場，並跑回致勝分。賽後他坦言，能在最後階段上場為球隊貢獻，「至少不會對不起自己。」

陳傑憲表示，「滿感謝教練在最後階段、最後局數讓我上場，至少我有貢獻到，這樣就不會對不起我自己。」談到延長賽衝回本壘的關鍵跑壘，他透露當時選擇頭部滑壘，「其實那局面我是用頭部滑壘，後面想想也覺得很危險，但在那麼高張力的情況下，很難去控制自己會做什麼。」他認為若用腳滑壘出局機率更高，因此選擇用頭部衝回本壘，「即使真的受傷，我覺得一切都值得，因為這是國家榮譽，下一次我也會這麼做。」

談到帶傷仍奮力撲壘，陳傑憲表示那完全是本能反應，「左手碰到壘包邊邊是最不容易被觸殺的距離，如果用右手反而會更接近接球的位置。」他說，在那樣的情況下，每個人都只想為球隊的勝利去拚，「我也很感謝教練團相信我的角色，在我幾乎不能做其他事情的情況下，還有腳程可以幫助球隊。」

回憶衝回致勝分的瞬間，陳傑憲坦言賽後情緒潰堤流下眼淚，「第一個是感謝隊友，在這麼劣勢的情況下大家還是一直堅持努力。」另一個讓他感動的是球迷的支持，他指出，從第一場到最後一場，東京巨蛋的加油聲越來越大，「不管怎樣，球迷都一直支持我們、陪著我們。」他也特別感謝從台灣遠道而來的球迷，「雖然我們的成績可能沒辦法讓世界看到台灣，但至少台灣球迷讓世界看到，台灣應援是這麼有活力、這麼大聲，這種團結一心的感覺真的很棒，謝謝球迷把東京巨蛋變成台灣主場。」

談到這一代球員的成長，陳傑憲也提到，自己第一次穿上成人國家隊球衣是在2023年經典賽，這幾年下來球隊與教練團磨合越來越好。「我們一直把自己放在挑戰者的位置，不懼怕、不畏懼，要去挑戰更高的殿堂。」他也感性表示，「我也很感謝我們小小的台灣，有這麼棒的凝聚力，不管是球迷、球員、教練團或後勤，每一個人都為台灣棒球付出。」

