中華隊贏韓國讓日本先晉級8強　井端弘和直呼「真的非常感激」

▲吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽8日在東京巨蛋進行預賽C組賽事，晚間將由日本隊交手澳洲隊，賽前因中華隊以5比4擊敗韓國隊，也讓日本隊尚未開打就提前確定晉級8強；日本隊總教練井端弘和出席記者會時直言，「真的非常感激」，也強調球隊會在比賽結束前持續打出「日本風格的棒球」。

日本隊本屆小組賽前兩戰展現強大火力，6日對中華隊之戰靠著大谷翔平轟出滿貫全壘打，以13比0大勝；7日再戰韓國，大谷翔平連兩戰開轟，鈴木誠也更猛敲連兩打席全壘打，率隊以8比6拿下2連勝。

談到球隊目前狀態，井端弘和表示，「球隊目前狀況非常好，前一場比賽對台灣是先取得領先，然後把差距拉開；昨天對韓國則是在被追上之後又重新追平、再超前贏球，這是非常好的節奏。」

而在8日面對澳洲之前，隨著韓國不敵台灣，日本隊已經確定至少以分組前2名之姿晉級8強；即便後續日本若接連敗給澳洲、捷克，形成與韓國、中華隊同為2勝2敗的局面，仍因對戰優勢可以排在前面。

對此井端弘和也難掩喜悅說，「真的非常值得感激，也希望球隊能夠一直到比賽結束，都徹底打出屬於日本的棒球。」

在井端弘和之前出席記者會的第4棒吉田正尚，則是在得知日本確定晉級後笑說，「我剛剛才知道，原來已經確定要去邁阿密了。」

談到自己擔任第4棒的角色，吉田正尚表示，「我是抱著自己只是第4個上場打擊者的心情在面對。」至於即將交手的澳洲隊，他則審慎看待，「過去在12強、奧運都有和他們交手，雖然是有贏下來，但實際比賽後才知道的事情還有很多。」

