台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

▲韓國總教練柳志炫。（圖／讀賣新聞提供）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽與韓國激戰至延長賽，最終以5比4拿下勝利。賽後韓國隊總教練柳志炫談到這場比賽時，也對中華隊近年整體實力的提升給予高度評價，直言台灣已經成為一支非常成熟且具競爭力的球隊。

談到對中華隊的觀察，柳志炫表示，自從自己2023年進入韓國代表隊體系以來，與台灣隊交手的機會相當多，也明顯感受到對方戰力的進步。「從這幾年的比賽可以看得出來，台灣隊進步了很多，現在已經成為一支非常好的球隊。」

他也提到，這場比賽雙方打得十分精彩，彼此攻防互有往來，是一場高張力的對決。

柳志炫特別點名中華隊先發投手古林睿煬的表現令人印象深刻。他認為古林睿煬在比賽前段成功拉長投球局數，對台灣隊整體調度帶來關鍵幫助。

「今天台灣先發投手古林睿煬把局數拉得比較長，這讓台灣在後段比賽能夠更有效地運用投手戰力，我認為這對整場比賽的走向產生了很大的影響。」

台韓兩隊此戰一路拉鋸至延長賽才分出勝負，韓國教練團也再次感受到台灣戰力的提升。隨著近年旅外球員增加與國際賽經驗累積，台灣隊的整體實力持續受到各國關注。