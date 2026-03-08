運動雲

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

▲韓國總教練柳志炫。（圖／讀賣新聞提供）

▲韓國總教練柳志炫。（圖／讀賣新聞提供）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽與韓國激戰至延長賽，最終以5比4拿下勝利。賽後韓國隊總教練柳志炫談到這場比賽時，也對中華隊近年整體實力的提升給予高度評價，直言台灣已經成為一支非常成熟且具競爭力的球隊。

談到對中華隊的觀察，柳志炫表示，自從自己2023年進入韓國代表隊體系以來，與台灣隊交手的機會相當多，也明顯感受到對方戰力的進步。「從這幾年的比賽可以看得出來，台灣隊進步了很多，現在已經成為一支非常好的球隊。」

他也提到，這場比賽雙方打得十分精彩，彼此攻防互有往來，是一場高張力的對決。

柳志炫特別點名中華隊先發投手古林睿煬的表現令人印象深刻。他認為古林睿煬在比賽前段成功拉長投球局數，對台灣隊整體調度帶來關鍵幫助。

「今天台灣先發投手古林睿煬把局數拉得比較長，這讓台灣在後段比賽能夠更有效地運用投手戰力，我認為這對整場比賽的走向產生了很大的影響。」

台韓兩隊此戰一路拉鋸至延長賽才分出勝負，韓國教練團也再次感受到台灣戰力的提升。隨著近年旅外球員增加與國際賽經驗累積，台灣隊的整體實力持續受到各國關注。

關鍵字： 中華隊韓國隊WBC古林睿煬棒球

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩笑嗎

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

