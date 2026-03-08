鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

▲鄭宗哲 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／日本東京報導

台韓大戰激戰到最後一刻，鄭宗哲在6局轟出全壘打，瞬間點燃東京巨蛋的台灣應援聲浪。開轟當下，他開心到「馬力歐跳」，賽後笑著形容那一刻的心情：「超爽的！只有一個想法——fxxking amazing！」

這一轟是他從韓國強投郭斌手中擊出。鄭宗哲坦言，自己早就準備好與對方正面對決，「我知道他很強，應該是韓職王牌或前5的投手。」他說，那個打席的策略很單純，就是等直球進來攻擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

球數來到3好1壞時，他心裡已經做好準備，「那時候我就想，如果是直球我就要把它轟出去。」即使之後界外球變成滿球數，他的想法仍沒有動搖，「我還是覺得直球來我就要夯，結果很幸運真的被我打到了。」

那一轟不只是關鍵一擊，更是鄭宗哲在經典賽舞台的生涯首轟。他笑說繞壘時腦袋幾乎一片空白，「真的太開心了，我覺得繞壘好快，好像一瞬間就跑完了，只記得很爽。」

不過台韓大戰從來不會這麼簡單。韓國重砲金倒永隨即擊出關鍵安打追平比分。鄭宗哲坦言，「當然會覺得可惜，但棒球就是這樣，你不能一直沉迷在那個情緒裡。」他甚至很快放下全壘打的喜悅，「其實我很快就忘記那一轟了，因為當時比數還在落後。」

▲中華隊鄭宗哲全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

當費爾柴德（Stuart Fairchild）站上打擊區時，鄭宗哲甚至提前「預言」接下來的劇情。「我那時候還跟教練團說，如果Stu現在再打一支全壘打就真的太屌了。」結果下一棒費爾柴德真的轟出逆轉兩分砲，全場瞬間沸騰，他笑說：「棒球就是這樣，很神奇。」

對於金倒永的表現，他也毫不吝惜稱讚，「他真的很厲害，揮棒非常有自信，就算上一球被指叉球揮空，下一球還是敢揮直球，看得出來很有膽識，不會因為上一球影響下一球。」

這場台韓大戰的意義，鄭宗哲表示，嚴格來說只是一場比賽，但對球隊而言是很大的肯定。不過他也提醒自己，不能忘記先前對日本0比13遭扣倒的那場比賽。

「我覺得這一場很印象深刻，最後一場了，大家真的是拚了命想贏球，當然日本那一場也很印象深刻。」他說，那場比賽雖然輸得慘，但反而更值得記住，「要記得對手有多厲害，他們是怎麼打爆我們的，還有他們在場上的態度。」

鄭宗哲認為，正是那些經驗讓球隊持續往前，「那些都是我們前進的動力。」至於這場擊敗韓國的比賽，他認為球隊在很多環節上都做得很好，「這是一場讓我們保持信心的比賽。」

他強調，不論是慘敗日本的教訓，還是擊敗韓國的激戰，都要牢牢記住，「這兩場比賽都會成為我們球員生涯很重要的WBC回憶。」

鄭宗哲坦言，中華隊仍在成長，「大家都知道我們現在還不夠好，希望有一天我們可以不用這麼緊張就打敗韓國，但至少現在是往前很大一步。」

最後他向隊友與台灣棒球喊話，「辛苦了，以後繼續努力。我很有信心台灣棒球可以變得更好，這不是一個人可以做到的，我們有很多很厲害的球員，希望大家回去多鼓勵學弟、多鼓勵台灣棒球，我相信我們會越來越好。」

訪問尾聲，鄭宗哲拿起手中的全壘打球，希望媒體幫他留下合影紀念，也特別向把球拿回來的球迷致謝，「謝謝你把球給我，這對我意義很重大，這是我WBC第一支全壘打，真的很珍貴。」

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）