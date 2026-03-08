費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）首度迎來具有大聯盟資歷的混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild），他的加入也為打線帶來火力支援。費爾柴德在東京巨蛋多次敲出關鍵長打，4場比賽貢獻2轟、6分打點，打點數為全隊最多，讓台灣球迷在看台上一次次嗨翻。

▲中華隊費爾柴德全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

費爾柴德本屆經典賽4戰12打數敲出3支安打，其中包含2發全壘打，包辦全隊最多的6打點，另選到4次保送、吞下5次三振，還成功跑出3次盜壘，整體OPS高達1.188，僅次於鄭宗哲，在全隊排名第2，攻守跑三方面都展現影響力。

談到與韓國的經典戰役，費爾柴德直言印象深刻，「我首先想說，這是我人生打過最有趣的棒球賽之一。」他表示整場比賽雙方你來我往，戰況一直膠著到延長賽，最終以1分差取勝，讓人難以忘懷。

他也特別感謝隊友的支持，「我要感謝我的隊友，我們整場比賽都在為彼此加油。每個人都互相支持，不管什麼時候落後，我們都能做出回應並堅持下去。」費爾柴德認為，這場勝利正是團隊化學效應的最佳證明，「同時也要感謝球迷，他們整場比賽都給我們能量，一直支持著我們。」

對於中華隊能否晉級下一輪，費爾柴德表示球隊已經盡了最大努力，「確實像隊長說的，現在情況已經不在我們掌控之中。」他坦言球隊從0勝2敗的開局一路拚回來，本身就非常不可思議，「我為這支球隊感到非常自豪，這兩天我們已經把能做的都做了，現在會關注剩下的比賽，看結果如何。」

談到這次經典賽的體驗，他也感受到與大聯盟完全不同的氛圍，「在大聯盟我也曾在很多人面前打球，但經典賽不同的是，那種激情的層次完全不一樣。」費爾柴德說，球員是為國家而戰，每一球都充滿意義，「162場例行賽的感覺跟這裡完全不同，每一球都像是生死戰。」

此外，他也感受到球迷帶來的巨大能量，「球迷每一球都跟我們一起經歷，那種能量是我以前沒有體會過的。」

至於未來是否還願意再次代表台灣出賽，費爾柴德也毫不猶豫表示，「如果台灣需要我，我當然很樂意。」他也笑說，不管是在大聯盟還是經典賽，全壘打永遠都讓人開心，「但經典賽只有短短幾場，每一球都可能影響晉級，代表國家打出全壘打的感覺真的非常特別。」

