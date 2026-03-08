運動雲

>

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）首度迎來具有大聯盟資歷的混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild），他的加入也為打線帶來火力支援。費爾柴德在東京巨蛋多次敲出關鍵長打，4場比賽貢獻2轟、6分打點，打點數為全隊最多，讓台灣球迷在看台上一次次嗨翻。

▲中華隊費爾柴德全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊費爾柴德全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲經典賽中華隊，曾豪駒、莊陳仲敖、費爾柴德 。（圖／讀賣新聞提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲費爾柴德 。（圖／讀賣新聞提供）

費爾柴德本屆經典賽4戰12打數敲出3支安打，其中包含2發全壘打，包辦全隊最多的6打點，另選到4次保送、吞下5次三振，還成功跑出3次盜壘，整體OPS高達1.188，僅次於鄭宗哲，在全隊排名第2，攻守跑三方面都展現影響力。

▲中華隊費爾柴德全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊費爾柴德全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

談到與韓國的經典戰役，費爾柴德直言印象深刻，「我首先想說，這是我人生打過最有趣的棒球賽之一。」他表示整場比賽雙方你來我往，戰況一直膠著到延長賽，最終以1分差取勝，讓人難以忘懷。

他也特別感謝隊友的支持，「我要感謝我的隊友，我們整場比賽都在為彼此加油。每個人都互相支持，不管什麼時候落後，我們都能做出回應並堅持下去。」費爾柴德認為，這場勝利正是團隊化學效應的最佳證明，「同時也要感謝球迷，他們整場比賽都給我們能量，一直支持著我們。」

對於中華隊能否晉級下一輪，費爾柴德表示球隊已經盡了最大努力，「確實像隊長說的，現在情況已經不在我們掌控之中。」他坦言球隊從0勝2敗的開局一路拚回來，本身就非常不可思議，「我為這支球隊感到非常自豪，這兩天我們已經把能做的都做了，現在會關注剩下的比賽，看結果如何。」

▲中華隊費爾柴德全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊費爾柴德全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

談到這次經典賽的體驗，他也感受到與大聯盟完全不同的氛圍，「在大聯盟我也曾在很多人面前打球，但經典賽不同的是，那種激情的層次完全不一樣。」費爾柴德說，球員是為國家而戰，每一球都充滿意義，「162場例行賽的感覺跟這裡完全不同，每一球都像是生死戰。」

此外，他也感受到球迷帶來的巨大能量，「球迷每一球都跟我們一起經歷，那種能量是我以前沒有體會過的。」

至於未來是否還願意再次代表台灣出賽，費爾柴德也毫不猶豫表示，「如果台灣需要我，我當然很樂意。」他也笑說，不管是在大聯盟還是經典賽，全壘打永遠都讓人開心，「但經典賽只有短短幾場，每一球都可能影響晉級，代表國家打出全壘打的感覺真的非常特別。」

▲中華隊費爾柴德全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊費爾柴德全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩笑嗎

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩笑嗎

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

熱門新聞

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣10局5比4氣走韓國

2中華隊抗韓成功！三方互咬劇本啟動

3古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

4東京巨蛋慘案？韓國1分差負台灣　韓媒崩潰

5日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

最新新聞

1李洋曬「魔法攻擊照」道謝國家隊：喊到燒聲

2帶傷撲回致勝分！陳傑憲：國家榮譽一切都值得

3台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

4擊敗韓國不自滿！鄭宗哲：不會忘記日本那一場

5韓媒：張育成、鄭宗哲成績普「卻轟爆韓國」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366