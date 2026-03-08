運動雲

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」　兩戰7支0、第10局防守判斷成轉折

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）韓國隊在對中華隊吞下敗仗後，陣中韓裔美籍球員惠特康（Shay Whitcomb）成為韓媒點名焦點；根據韓媒《OSEN》報導，該篇以相當直白的標題形容他是「從英雄變成逆臣」，直指他在攻守兩端表現失常，是韓國輸給中華隊的重要原因之一。

《OSEN》指出，惠特康8日在東京巨蛋出戰中華隊，全場3打數無安打、選到1次保送，延續前一戰對日本4打數無安打的低潮，等於近2戰合計7打數無安打，未能再現對捷克之戰連兩打席開轟的強勢火力。

報導提到，惠特康原本在5日對捷克時因連兩打席全壘打，一度被視為韓國隊的「福將」，7日對日本更被安排扛下第5棒、三壘手重任；不過面對日本時，他4打數無安打吞下2次三振，8日對台灣的關鍵戰役，依舊未能在進攻端做出實質貢獻。

《OSEN》特別點出他在5局下的打席最為可惜，當時韓國隊0比1落後，無人出局、一三壘有人，面對中華隊中繼投手林維恩，惠特康擊出游擊手策動的雙殺打，雖然幫助三壘跑者回本壘追平比數，但韓國隊在大好機會下僅拿1分，也讓攻勢就此中斷。

除了打擊熄火外，韓媒認為惠特康在延長10局上的守備判斷，更成為韓國失利的轉折點；《OSEN》描述中華隊在突破僵局制、無人出局二壘有人的情況下執行短打，惠特康處理來球後，並未選擇穩穩抓一壘出局，反而冒險傳向三壘，結果讓隊長陳傑憲安全上壘，形成無人出局一、三壘局面。

這次「過度積極」的判斷失誤，直接讓韓國陷入更大危機，之後中華隊再靠短打戰術打破4比4僵局，也讓韓國付出慘痛代價；韓媒直言，惠特康想用守備彌補打擊低潮，卻因為一次錯誤選擇，成為敗戰的導火線。

報導中也提到，韓國隊其他韓裔球員同樣表現不理想，瓊斯（Jermai Jones）此役擔任第2棒4打數無安打；投手鄧寧（Dane Dunning）雖一度化解危機，但隨後也被轟出逆轉2分砲。韓媒因此形容，這些曾在首戰留下強烈印象的韓裔球員，如今「從英雄淪為逆臣」。

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

