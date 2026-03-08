日戰後再輸台　韓國教頭神情低落、曝重要韓澳戰先發投手

▲韓國總教練柳志炫。（圖／讀賣新聞提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽 C組，今日（8日）於東京巨蛋上演一場高張力的「台韓大戰」。兩支勁旅激戰至延長賽第10局突破僵局制，最終韓國隊以4比5不敵台灣代表隊，苦吞預賽 2連敗。南韓隊目前戰績下滑至 1勝 2敗，晉級 8強複賽的前景極其嚴峻。賽後，韓國隊總教練柳志炫在記者會上神情低弱，坦言這場「必勝之戰」的結果令人失落，但也公布明日對澳洲重要一役，將會由LG雙子左投孫珠瑛（손주영）擔綱。

中華隊2局上就靠著張育成砲轟韓國王牌柳賢振先馳得點，南韓隊打線則受制於台灣先發投手古林睿煬的封鎖，前 4局一籌莫展，5局下韓國隊雖然發動反撲追平比分，並在6局下靠著金倒永的逆轉兩分砲取得領先，但8局上遭爾柴德（Stuart Fairchild）擊出兩分彈再度反超，儘管金倒永隨後擊出追平二壘安打將比賽帶入延長，韓國隊最終仍因10局下的本壘觸殺遺憾吞敗。

賽後記者會上，柳志炫總教練語氣沈重，對於未能守住勝利感到相當失落，「 在今天這場一定要贏的比賽中，最後的結果並不好，不過，因為我們目前還保有晉級的可能性，我們會回去針對這部分做好準備，來迎接明天的比賽。」

韓國隊為了贏下這場比賽，不惜動用了柳賢振與大聯盟級韓裔投手丹寧（Dane Dunning），加上先前再對上日本一役動用了多達7位投手，讓後續的投手調度更顯艱難，對此柳志炫對此表示，這場調度是進入預賽時就已經計畫好的，目的是要在對台灣這場關鍵戰役中，將幾位主力投手全部派上場全力求勝。

至於明天對上澳洲的關鍵之戰，柳志炫也透露先發投手將是LG雙子左投孫珠瑛。

孫珠瑛上季登板30場，總共投153局，繳出防禦率3.41、戰績11勝6敗，拿下生涯首次兩位數勝投的同時，也帶領 LG 雙子奪下隊史第四冠，先前他其實最早也有入選2024年世界棒球12強賽韓國隊，但後來卻因傷退出。