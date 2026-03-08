運動雲

>

晉級命運掌握在別隊！曾豪駒盼球員先放鬆　也準備好去邁阿密的心情

▲WBC中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽以2勝2敗作收，能否晉級仍需視其他場次結果而定。球隊目前將持續留在日本等待最終戰況，總教練曾豪駒希望球員在這段時間好好休息、陪伴家人，隊長陳傑憲也坦言，球隊已經很久沒有真正休息，希望能趁休兵日讓身心放鬆。

曾豪駒表示，球隊連續幾天都處在高張力的比賽氛圍中，「我想，經歷下這麼精采的比賽，而且選手不管是個人、或者是團隊，在四天這連續的高張力，最後一場的時候其實壓力都非常大。」他希望球員先放下比賽，好好調整狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我也希望說，大家回去可以好好休息、睡一個覺，然後好好抱抱老婆跟家人，好好的去走一走，放鬆一下這個心情。」曾豪駒也提到，球隊仍會關注後續賽果，「機會現在就是要看後面的每一個機會，我們要怎麼去觀察、怎麼去演練，把自己最好的細節保持好，準備好去邁阿密的心情。」

隊長陳傑憲則透露，球隊其實已經很長一段時間沒有休息，「其實我們很久都沒有休息了。尤其在台灣的前四天，然後坐飛機到日本那一天也不算休息，接著練球、比賽到現在這八天，其實我們都沒有好好休息過。」

他表示，剛好遇到休兵日，家人也來到日本，希望能利用時間陪伴家人，「明天剛好是休兵，家人也有來，我希望這個階段到這裡結束，自己需要身心都放鬆，好好去陪陪家人。」

至於晉級情勢，陳傑憲坦言，許多事情並非球隊能掌控，「很多事情不是我們能夠控制的，我們能控制的就是在比賽的時候把它比好。」他也表示，既然命運暫時掌握在其他比賽結果中，球隊只能耐心等待。

「現在命運在別人的手上，我們也只能靜待。但我相信老天會給我們一個最好的機會，我們也會去爭取。」他最後表示，在答案揭曉前，球員會先讓自己好好放鬆，「我相信我們球員都會好好的放鬆，做身心的調整。」

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩笑嗎

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩笑嗎

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

i-dle台北驚喜歌單！　獻唱蘇打綠〈無眠〉

熱門新聞

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣10局5比4氣走韓國

2中華隊抗韓成功！三方互咬劇本啟動

3古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

4東京巨蛋慘案？韓國1分差負台灣　韓媒崩潰

5日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

最新新聞

1李洋曬「魔法攻擊照」道謝國家隊：喊到燒聲

2帶傷撲回致勝分！陳傑憲：國家榮譽一切都值得

3台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

4擊敗韓國不自滿！鄭宗哲：不會忘記日本那一場

5韓媒：張育成、鄭宗哲成績普「卻轟爆韓國」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366