晉級命運掌握在別隊！曾豪駒盼球員先放鬆　也準備好去邁阿密的心情

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽以2勝2敗作收，能否晉級仍需視其他場次結果而定。球隊目前將持續留在日本等待最終戰況，總教練曾豪駒希望球員在這段時間好好休息、陪伴家人，隊長陳傑憲也坦言，球隊已經很久沒有真正休息，希望能趁休兵日讓身心放鬆。

曾豪駒表示，球隊連續幾天都處在高張力的比賽氛圍中，「我想，經歷下這麼精采的比賽，而且選手不管是個人、或者是團隊，在四天這連續的高張力，最後一場的時候其實壓力都非常大。」他希望球員先放下比賽，好好調整狀態。

「我也希望說，大家回去可以好好休息、睡一個覺，然後好好抱抱老婆跟家人，好好的去走一走，放鬆一下這個心情。」曾豪駒也提到，球隊仍會關注後續賽果，「機會現在就是要看後面的每一個機會，我們要怎麼去觀察、怎麼去演練，把自己最好的細節保持好，準備好去邁阿密的心情。」

隊長陳傑憲則透露，球隊其實已經很長一段時間沒有休息，「其實我們很久都沒有休息了。尤其在台灣的前四天，然後坐飛機到日本那一天也不算休息，接著練球、比賽到現在這八天，其實我們都沒有好好休息過。」

他表示，剛好遇到休兵日，家人也來到日本，希望能利用時間陪伴家人，「明天剛好是休兵，家人也有來，我希望這個階段到這裡結束，自己需要身心都放鬆，好好去陪陪家人。」

至於晉級情勢，陳傑憲坦言，許多事情並非球隊能掌控，「很多事情不是我們能夠控制的，我們能控制的就是在比賽的時候把它比好。」他也表示，既然命運暫時掌握在其他比賽結果中，球隊只能耐心等待。

「現在命運在別人的手上，我們也只能靜待。但我相信老天會給我們一個最好的機會，我們也會去爭取。」他最後表示，在答案揭曉前，球員會先讓自己好好放鬆，「我相信我們球員都會好好的放鬆，做身心的調整。」

