韓國延長10局不敵中華隊　金慧成扛責：是我沒能發揮實力

▲金惠成。（圖／路透）

▲金惠成。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

韓國隊8日在世界棒球經典賽首輪C組賽事，與中華隊交手一路鏖戰至延長10局，最終仍吞下敗仗，戰績來到1勝2敗；賽後韓國內野手金慧成把失利責任攬在自己身上，尤其在延長10局、球隊僅落後1分的關鍵打席擊出一壘滾地球，導致三壘跑者在本壘遭觸殺，讓他賽後久久無法從休息區起身，難掩自責與失落。

金慧成在延長10局1出局、三壘有人時站上打擊區，背負替球隊追平比數的重任，但最終僅擊出一壘方向滾地球，錯失扳平機會；他賽後難掩懊悔表示：「真的非常不甘心，這是一場一定要贏下來的比賽，但我最後沒能敲出安打，心裡真的很抱歉。」

談到自己本屆表現，金慧成坦言：「是我沒能完全發揮實力，如果最後那個打席能再敲出一支安打，原本應該可以把更好的機會延續下去，這是我最遺憾的地方；每支球隊都做了準備，我們也有準備，但最後沒能打出結果，這一點真的很可惜。」

金慧成本屆經典賽也與李政厚一同被視為韓國隊打線核心，不過在球隊陷入晉級壓力之際，他選擇把責任扛在自己肩上，金慧成說：「大家其實都打得非常好，接下來只要我自己能夠確實做好，我想就沒有問題了。」

面對下一戰攸關晉級8強命運的澳洲之戰，金慧成也強調自己會重新振作，「每一場比賽都盡全力，是球員應盡的責任，明天一定要想辦法贏下來。」

i-dle大巨蛋喊「我是誰」　雨琦看舒華話太多：好了辣

