看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

▲▼ 古林睿煬 。（圖／記者王真魚攝）

▲古林睿煬賽後哽咽受訪         。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／日本東京報導

「我一直在想，要怎樣才能投出一場感人的比賽。」中華隊先發投手古林睿煬在2026年世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰浴血奮戰，手指出現破皮仍堅持投球。賽後談到滿場台灣球迷的加油聲時，他忍不住紅了眼眶，坦言其實比賽前兩局就已經泛淚，「看到這麼多台灣人幫我們加油，真的很感動。」

古林睿煬此役在東京巨蛋先發登板，開局展現強勢球威，多次飆出150公里以上速球，面對韓國強悍打線仍勇敢對決。不過比賽過程中他的手指出現破皮流血情況，但他仍咬牙撐完任務，展現王牌氣勢。

談到這場比賽的心情，古林紅著眼眶受訪透露，自己其實在賽前一直思考一件事，「我一直在想什麼是一場感動的比賽，怎樣才會讓我回想到小時候看中華隊那種感覺。」

他哽咽地說，小時候看中華隊比賽常常被深深打動，也希望自己能打出讓人感動的內容，「我覺得要先感動自己，才有辦法感動別人，所以我們就是努力去做到這件事，希望有感動到大家。」

當站上東京巨蛋投手丘，看見滿場台灣球迷，古林情緒瞬間湧上來，「第一、第二局我其實就有點泛淚，因為想到一整年在國外努力，最後來到東京，又看到這麼多台灣人幫我們加油，真的很感動，也很謝謝他們。」

對於韓國打線的壓迫性，他表示自己沒有想太多，「昨天大家都看到韓國是一個攻擊很強的隊伍，所以我覺得不要太擔心球會被打怎樣，就是勇敢對決，試試看才知道。」

即便投球過程手指出現破皮狀況，他仍選擇繼續戰鬥，「其實很早就有狀況了，是在守備的時候，但我覺得沒有什麼影響，所以這不是我投不好的理由。」他坦言賽季初期身體仍在調整，「其實真的有點疲勞，畢竟球季才剛開始，也還沒有投到5局過，但我盡力了，也相信後面的投手可以幫我守住。」

古林特別感謝隊友的守備幫忙，「今天揮空率其實沒有那麼高，但我的隊友都幫我守得很好，真的很謝謝他們。」
對於延長賽帶傷上場代跑、並跑回關鍵分數的隊長陳傑憲，古林更是滿滿敬佩，「他就是全台灣最棒的男人了吧，都骨折（口誤：應為骨裂）了還可以這樣子，我真的覺得他非常厲害，是我很想學習的目標。」

這場比賽同樣引人注目的，還有韓國王牌郭斌，他接替柳賢振登板，後援3.1局飆出158公里火球僅失1分。兩人在2022年杭州亞運後結識，私下成為好友。

古林笑說，看好友在場上表現其實心情很複雜，「他真的很棒，大家都是為了自己的國家在努力。我私心也希望他投得好，但又希望他不要投太好。」

「看到他投得很好，我也投得很好，我覺得這就是最棒的結局。」古林說，尤其是在這樣一場激烈的比賽中，「特別是我們還贏球了。」

▲中華隊投手古林睿煬手指破皮。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手古林睿煬手指破皮。（圖／記者林敬旻攝）

