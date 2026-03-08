贏韓國真的哭了！外媒轉發中華隊淚灑畫面：這一刻意義非凡

▲中華隊擊敗韓國後，球員們臉上都是激動的淚水。（圖／記者林敬旻攝）

記者林緯平／綜合報導

在中華隊以5比4於延長賽擊敗韓國後，球員們在場上擁抱、流下如釋重負淚水的畫面，被美職知名棒球社群媒體《JomboyMedia》轉發。該媒體感性寫道：「看看這一刻對台灣選手來說，代表了多少意義。」讓這場台韓大戰的熱血瞬間，迅速在國際社群傳播。

萬人應援助威3轟逆襲

比賽從一開始就充滿張力，東京巨蛋湧入超過萬名台灣球迷，震耳欲聾的「台式應援」讓客場瞬間變主場。台灣打線今日砲火猛烈，全場敲出3支全壘打，即便韓職天才少年金倒永單場雙安、開轟包辦追平分，仍擋不住中華隊求勝的強大意志。

終結17年對韓不勝魔咒

這場勝利等待了整整17年。回顧WBC歷史，台灣曾遭遇2009年0比9的慘案，以及2017年延長賽的飲恨。在苦吞對戰4連敗後，台灣戰士終於在今日打破僵局。從2006年的0比2到今天的5比4，這不僅是一場勝仗，更是台灣棒球擺脫「恐韓症」的里程碑。

10局窒息攻防 中華英雄淚灑現場

雙方激戰至10局突破僵局制，中華隊先搶下超前分後，下半局投手群頂住壓力，讓南韓最後一棒擊出飛球出局。當勝利到手的一刻，休息室球員紛紛落淚，這一幕讓無數球迷淚崩，也讓國際媒體看見台灣棒球最純粹的熱情。

▲中華隊上演不可思議的勝利劇本。（圖／記者林敬旻攝）

南韓隊在吞下這場1分差敗仗後，戰績來到1勝2敗，晉級機會微乎其微。而中華隊士氣正熱，目前已為晉級8強保留一線生機。9日韓國將對陣澳洲，這將是中華隊能否前進邁阿密複賽的最關鍵一戰。