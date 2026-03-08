從U21抗韓到經典賽首勝　陳傑憲：我們不會再懼怕韓國

記者楊舒帆／日本東京報導

經典賽中華隊8日在東京巨蛋以5比4擊敗韓國隊，寫下隊史在經典賽首度擊敗韓國的重要一勝。從2014年U21世界盃開始就參與「抗韓」戰役的這一代球員，如今在經典賽舞台終於突破歷史，隊長陳傑憲坦言，這場勝利對這個世代而言意義重大，也會帶來很大的信心，同時也展現氣度感謝韓國隊一起打出精彩戰役。

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

陳傑憲表示，從小看經典賽時就知道台灣對韓國始終未能突破，「小時候看WBC時就知道，台灣好像一直沒有贏過韓國。」如今自己穿上國家隊球衣，對這件事有了不同的感受。

「長大之後穿上國家隊球衣，我覺得自己更有使命感，也有責任感。」陳傑憲說，近幾年中華隊在國際賽持續努力，也逐漸累積經驗，「這幾年的國際賽大家都很努力，也靠實力、也有一些運氣，終於贏下韓國，對我們這一代來說會是很大的信心。」

對他而言，這不只是一場勝利，更象徵世代的突破。從U21世界盃開始到如今的經典賽舞台，這批球員一路與韓國隊對抗，終於在最高殿堂寫下歷史。

儘管如此，陳傑憲仍強調韓國依然是實力強勁的對手，「韓國是一支很有壓迫性的球隊，實力也很強，但現在在國際舞台再遇到時，我們不會再懼怕，也相信自己有能力贏球。」

談到這場經典對決，他也向對手表達敬意，「也謝謝韓國隊，讓我們打出這麼精彩的一場比賽。」這場台韓激戰不僅寫下中華隊新紀錄，也讓這一代球員在國際舞台留下屬於自己的里程碑。