中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

東京巨蛋8日因晚間日本隊即將出戰澳洲隊，加上天皇陛下親臨觀戰，現場一早即進入高度警戒狀態；中午先行登場的中華隊對韓國賽事結束後，球場方面立即引導觀眾迅速退場，並由大批增派警力與警衛人員同步進駐場內外，全面檢查可疑物品與周邊狀況，為晚間這場備受矚目的比賽做好維安準備。

本場賽事是世界棒球經典賽第一輪C組賽程，日本武士隊迎來小組第3戰，對手為澳洲；日本隊本屆賽事以二連霸為目標，在前2戰打完後已取得2勝0敗戰績，狀態穩定。再加上稍早中華隊擊敗韓國，也讓日本隊提前確定搶下8強門票，晉級在美國佛羅里達州邁阿密舉行的賽事階段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於天皇陛下將到場觀戰，這場日本對澳洲之戰也成為備受關注的「天覽比賽」；根據日媒報導，隨著中華隊、韓國之戰結束，東京巨蛋立刻啟動高規格維安作業，不僅觀眾被迅速引導離場，球場內外也同步加派警衛人員，整體戒備明顯升級。

若以職業棒球選手出賽的正式比賽來看，這也是日本棒壇睽違60年再度迎來「天覽比賽」；前兩次分別是1959年6月25日於後樂園球場舉行的巨人對阪神之戰，以及1966年11月6日全日本隊對道奇隊的日美棒球賽，如今再度寫下歷史性一頁，也讓這場WBC焦點戰更添話題。