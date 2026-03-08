運動雲

中華隊關鍵戰扳倒韓國！　X熱搜炸鍋球迷直呼太精彩

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽C組賽事8日持續在東京巨蛋登場，中華隊與韓國隊上演一場攸關晉級希望的關鍵對決，雙方在前9局一路激戰、比分數度翻轉，最終中華隊在延長10局突破僵局制中把握機會攻下超前分，終場以5比4險勝韓國隊，精彩內容也讓「中華隊vs韓國」瞬間衝上X熱搜第1名。

此役賽前，韓國隊戰績為1勝1敗，中華隊則是1勝2敗，兩隊都處在不能再輸的壓力之下，比賽從開局就瀰漫濃厚張力，雙方你來我往，形成一場典型的拉鋸戰。

中華隊在2局上率先突破僵局，靠著四棒張育成全壘打先馳得點，不過韓國隊5局下追回1分將比數扳平；6局上中華隊鄭宗哲以一發超前全壘打要回領先，但韓國隊隨即在下半局回敬一支逆轉2分砲，再度掌握戰局。

比賽進入後半段仍高潮不斷；8局上中華隊費爾柴德（Stuart Fairchild）轟出逆轉2分砲，助隊再度把比分超前，但韓國隊在8局下立刻以適時二壘安打追平，雙方打完9局仍無法分出勝負，只能進入延長賽。

10局上採突破僵局制，中華隊自無人出局二壘有人開始進攻，先以犧牲短打推進跑者，代跑的陳傑憲儘管左手食指骨裂，仍奮不顧身以頭部撲壘搶下關鍵安全上壘，成功擴大得分機會。

隨後中華隊再靠著精準戰術執行，以短打擠回致勝分，取得5比4領先。

10局下韓國隊雖持續反撲，但中華隊投手群與守備穩住陣腳，成功守成拿下這場關鍵勝利，賽後投手孫易磊甚至激動落淚，可見這場硬仗對全隊的重要性與壓力。

這場台韓大戰也迅速引爆社群討論，「中華隊vs韓國」衝上X熱搜榜首，不少球迷直呼「兩隊打得太精彩」、「完全猜不到誰會贏」、「根本是死鬥等級」、「東京巨蛋滿場氣氛太震撼」，也有人表示兩隊拚戰精神都令人敬佩，「看到後面已經變成兩邊都想支持」。

