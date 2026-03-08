運動雲

包成那樣還撲壘！陳傑憲代跑太燃了　球迷無奈笑：還用手滑壘

記者鄺郁庭／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰激烈攻防，中華隊與韓國鏖戰至延長賽。因左手食指骨裂無法正常出賽的隊長陳傑憲，在關鍵時刻選擇帶傷上陣，10局站上二壘代跑，隨後靠蔣少宏與江坤宇接連短打推進，一路衝上三壘再奔回本壘攻下超前分。球迷們紛紛熱論此舉相當關鍵，「把士氣帶出來！」

▲中華隊陳傑憲上場跑壘跑回超前分。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊陳傑憲上場跑壘跑回超前分。（圖／記者林敬旻攝）

延長賽突破僵局制，中華隊讓陳傑憲擔任二壘跑者。蔣少宏首先執行短打將跑者推進到三壘，陳傑憲衝上三壘後振臂大吼，情緒相當激動。接著江坤宇同樣採取短打戰術，成功把球點向前方，陳傑憲抓準時機全速衝回本壘得分，與隊友擊掌慶祝。這一分不僅讓中華隊取得領先，也讓帶傷上陣的他成為場上最令人動容的身影。

賽後，球迷紛紛熱論這一分，有人直呼看到隊長陳傑憲要代跑的當下，原本超擔心他的狀況，沒想到卻成為關鍵，「廣告回來主播說『現在陳傑憲上來代跑』，代跑嗯等等蛤誰陳傑憲？真的不可能包成這樣還給我撲壘欸」、「陳傑憲上場實在太令人振奮又震驚」、「手都那樣了還上去跑還給我用手滑壘」、「願封你為斷指流大師兄。」

還有人直呼，「從陳傑憲帶傷撲三壘那一刻起，整個氣勢帶動了10局下的投補搭配，非常精彩的一場比賽，贏韓國真的好爽」、「陳傑憲代跑回本壘那分太提振士氣」、「看到台灣隊長陳傑憲站上場，真的全身雞皮疙瘩。當他滑回本壘跑回超前分的那一刻，全場沸騰！這場比賽真的太精彩了。」

