運動雲

>

又輸台灣！韓媒狠評「紙老虎」恐4度首輪出局　投手調度大亂

▲WBC台韓大戰，觀眾席一片太極旗海。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 8日WBC台韓大戰，觀眾席一片太極旗海。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳宛貞／編譯

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組8日上演台韓大戰，10局激戰後由中華隊以5比4取勝。南韓代表隊連吞2敗，令韓媒標題直呼有如「紙老虎」，連4屆WBC都面臨首輪出局的危機，能否晉級端看接下來的澳洲戰，投手調度也成為一大考驗。

南韓連敗危機　晉級命運看澳洲戰

[廣告]請繼續往下閱讀...

綜合《日刊體育》及《紐西斯通訊社》等韓媒，南韓隊雖在小組賽打敗捷克，卻接連敗給日本與台灣，為爭奪組內第二張晉級門票，9日對戰澳洲不僅非贏不可，還得祈求其他場次結果能對韓方有利。

全壘打攻防成關鍵　延長賽錯失得分良機

韓媒指出，這場比賽的關鍵在於雙方的全壘打攻防戰。台灣隊張育成在2局上轟出陽春砲取得領先，韓國則靠金倒永在6局下敲出逆轉2分砲扳回劣勢。然而8局上，台裔混血的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）轟出關鍵2分砲，再度將比數改寫為4比3。韓國雖在8局下靠金倒永的2壘安打追平比分，但延長賽第10局未能把握1人出局、3壘有人的得分良機，最終吞下敗仗。

這場失利也打亂南韓投手布局，原先預定在澳洲戰先發的混血投手丹恩．唐寧（Dane Dunning）提前上陣，令後續比賽戰力配置面臨考驗。

南韓4度陷一輪遊危機　對日台戰績慘淡

回顧南韓隊史，2009年經典賽雖拿下亞軍，但2013年、2017年及2023年都在預賽淘汰，今年更是第四度陷入「一輪遊」危機。

至此南韓在國際賽事中對日本戰績已累積11連敗；對台灣也是繼2024年12強以3比6敗北後再度受挫，至今對戰台灣7場累積2勝5敗，上一次打敗台灣已是2023年11月的亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩笑嗎

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩笑嗎

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

中華隊韓國賽後觀眾迅速離場　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

【大谷翔平火力展示】練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

熱門新聞

台灣10局5比4氣走韓國！晉級8強還有希望

絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

古林睿煬手指流血仍奮戰到5局　留下一三壘退場眼眶泛紅

東蛋慘案？韓國1分差輸中華隊　韓媒崩潰：晉級烏雲籠罩

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣10局5比4氣走韓國

2中華隊抗韓成功！三方互咬劇本啟動

3古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

4東京巨蛋慘案？韓國1分差負台灣　韓媒崩潰

5日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

最新新聞

1李洋曬「魔法攻擊照」道謝國家隊：喊到燒聲

2帶傷撲回致勝分！陳傑憲：國家榮譽一切都值得

3台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

4擊敗韓國不自滿！鄭宗哲：不會忘記日本那一場

5韓媒：張育成、鄭宗哲成績普「卻轟爆韓國」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366