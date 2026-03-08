又輸台灣！韓媒狠評「紙老虎」恐4度首輪出局　投手調度大亂

▲ 8日WBC台韓大戰，觀眾席一片太極旗海。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳宛貞／編譯

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組8日上演台韓大戰，10局激戰後由中華隊以5比4取勝。南韓代表隊連吞2敗，令韓媒標題直呼有如「紙老虎」，連4屆WBC都面臨首輪出局的危機，能否晉級端看接下來的澳洲戰，投手調度也成為一大考驗。

南韓連敗危機 晉級命運看澳洲戰

[廣告]請繼續往下閱讀...

綜合《日刊體育》及《紐西斯通訊社》等韓媒，南韓隊雖在小組賽打敗捷克，卻接連敗給日本與台灣，為爭奪組內第二張晉級門票，9日對戰澳洲不僅非贏不可，還得祈求其他場次結果能對韓方有利。

全壘打攻防成關鍵 延長賽錯失得分良機

韓媒指出，這場比賽的關鍵在於雙方的全壘打攻防戰。台灣隊張育成在2局上轟出陽春砲取得領先，韓國則靠金倒永在6局下敲出逆轉2分砲扳回劣勢。然而8局上，台裔混血的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）轟出關鍵2分砲，再度將比數改寫為4比3。韓國雖在8局下靠金倒永的2壘安打追平比分，但延長賽第10局未能把握1人出局、3壘有人的得分良機，最終吞下敗仗。

這場失利也打亂南韓投手布局，原先預定在澳洲戰先發的混血投手丹恩．唐寧（Dane Dunning）提前上陣，令後續比賽戰力配置面臨考驗。

南韓4度陷一輪遊危機 對日台戰績慘淡

回顧南韓隊史，2009年經典賽雖拿下亞軍，但2013年、2017年及2023年都在預賽淘汰，今年更是第四度陷入「一輪遊」危機。

至此南韓在國際賽事中對日本戰績已累積11連敗；對台灣也是繼2024年12強以3比6敗北後再度受挫，至今對戰台灣7場累積2勝5敗，上一次打敗台灣已是2023年11月的亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）。