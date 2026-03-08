韓國延長賽不敵中華隊　金慧成坐板凳拭淚引日媒關注

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）C組賽事8日在東京巨蛋登場，韓國隊與中華隊激戰至延長10局，最終韓國4比5吞敗；賽後韓國內野手金慧成神情落寞，長時間坐在板凳席上無法立刻起身，日本媒體也特別捕捉到他賽後失神的畫面。

根據日本媒體《Full-Count》報導，韓國隊在這場攸關晉級情勢的關鍵戰役中，與中華隊一路鏖戰到延長賽，最終仍以1分差落敗；比賽結束後金慧成獨自坐在板凳席上，表情茫然，甚至一度出現拭淚的動作，遲遲未能從失利情緒中抽離。

韓國隊此戰原本曾在第6局靠著金倒永的超前2分砲逆轉戰局，一度掌握領先優勢；不過到了第8局，中華隊再度將比分逆轉，韓國隊隨後雖然追平，仍無法在正規9局內分出勝負，比賽也因此進入延長。

進入延長10局後，中華隊再度攻下超前分取得5比4領先；10局下韓國隊展開最後反撲，在1出局、三壘有人情況下迎來追平良機，但金慧成擊出一壘方向滾地球，三壘跑者在本壘遭觸殺，韓國隊錯失扳平機會。

儘管如此，留在一壘的金慧成仍在球隊一旦落敗就面臨淘汰的壓力下，展現強烈求勝意志成功盜上二壘，試圖替球隊延續一線生機；然而隨後最後一名打者金倒永遭到解決，韓國隊最終仍以1分之差飲恨。