中華隊苦戰10局擊敗韓國　日本提前鎖定經典賽8強

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）C組賽事8日出現關鍵結果，中華隊與韓國隊鏖戰至延長10局，最終中華隊以5比4勝出，戰績來到2勝2敗；隨著這場比賽結束，日本隊即使尚未與澳洲交手，也已提前確定挺進8強，C組晉級形勢隨之明朗。

中華隊拿下這場重要勝利後，戰績確定為2勝2敗，韓國則在打完3戰後僅有1勝2敗，雖然仍保有最後1場比賽，但整體晉級主導權已經不在自己手中；對日本而言，這場結果更是直接帶來利多，讓球隊在晚間對戰澳洲之前，就先鎖定晉級門票。

原因在於即便日本今天晚間不敵澳洲，戰績變成2勝1敗，接著10日再敗給捷克、同樣以2勝2敗作收，日本仍因先前在直接對戰擊敗中華隊，因此排名一定會壓過去，至少保住分組前2名席次。

另一種情況則是，日本若敗給澳洲，而韓國再於9日擊敗澳洲，屆時澳洲將以分組第一之姿晉級，日本、韓國、中華隊3隊同為2勝2敗。

不過由於日本在直接對決中先後擊敗韓國與中華隊，因此在3隊比較之下仍可排在第2，依舊能夠順利晉級8強。

換言之，無論後續賽果如何變化，日本都已確定拿下C組前2名資格，成為本組率先確定晉級的一隊；中華隊擊敗韓國的這場勝利，不僅改寫分組局勢，也讓日本在尚未出賽情況下提前收下8強門票。

