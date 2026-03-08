運動雲

張育成炸裂陽春砲「上萬球迷」歡呼！國際主播震驚：我在台灣？

張育成第2局轟出陽春全壘打，國際主播驚呼像在台灣。

▲張育成第2局轟出陽春全壘打，國際主播驚呼像在台灣。

圖文／鏡週刊

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在東京巨蛋展開激戰，連戰4天的台灣隊今（8日）小組最終戰對上韓國，是場攸關晉級的重要比賽。比賽第2局，張育成一棒轟出陽春全壘打，為台灣隊先馳得點，也瞬間點燃現場氣氛，上萬名台灣球迷的歡呼聲讓東京巨蛋宛如台灣主場。

WBC台韓戰張育成全壘打？　第2局陽春砲先馳得點

本屆WBC小組賽台灣隊前3戰戰績為1勝2敗，面對韓國必須全力爭勝，才有機會爭取晉級資格。

韓國此戰派出38歲投手柳賢振擔任先發。比賽進入第2局上半，張育成鎖定一顆約87.6英里（約141公里）的低角度直球，果斷揮棒，球一路飛向左外野看台形成陽春砲，替台灣隊率先得分。

這一擊也讓南韓球迷與媒體相當驚訝，場上氣氛瞬間升溫。

東京巨蛋台灣球迷有多少？　外媒主播驚呼像在台灣

張育成全壘打出現後，東京巨蛋內台灣球迷的歡呼聲此起彼落，震耳欲聾的加油聲讓現場氣氛瞬間沸騰。

國際轉播主播在第一時間也忍不住感嘆：「我現在到底是在東京還是台灣？」顯示出球場內台灣球迷的聲勢相當驚人。

不少球迷特地飛往日本觀賽，使得這場台韓對決的現場氣氛格外熱烈。

日職名將高津臣吾怎麼看張育成全壘打？

日本轉播單位也邀請前日職名將高津臣吾擔任球評分析。

高津臣吾指出，張育成所擊出的球路其實是低角度直球，並不是特別理想的打擊位置，但仍能將球送出全壘打牆外，顯示打者對低角度球路掌握度相當好。

高津臣吾也提到，張育成一直被視為台灣隊陣中最有機會開轟的長打型打者之一。


