絕地求生！中華隊擊沉韓國戰績2勝2敗　晉級8強機會全看明日韓澳戰

▲中華隊以5比4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽8日在東京巨蛋上演驚心動魄的對決。中華隊在首戰不敵澳洲、隨後慘敗日本的重壓下擊敗捷克後，今日又展現強大韌性，最終以5比4力克強敵韓國隊，將預賽戰績強勢拉回2勝2敗。雖然並不代表絕對晉級，但這場關鍵勝利成功開啟了「三方互咬」的晉級劇本，將前往美國邁阿密的懸念，完整保留到了預賽最後一刻。目前中華隊若想翻身，除了今日這場勝仗，還需寄望數據比序上的「地利」與「天助」。

這套逆襲劇本若要成真，必須滿足特定的連動條件。首先，實力強大的日本隊必須在接下來的比賽中維持統治力，以全勝之姿鎖定分組第一名，將剩餘的晉級門檻維持在 2勝 2敗。最核心的變數則在於9日的韓澳大戰，只有當韓國隊擊敗澳洲隊，且捷克4戰皆墨時，才會出現台灣、澳洲、韓國三隊戰績皆為2勝2敗的互咬局面，屆時將進入更為殘酷的數據階段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當三隊戰績相同且互有勝負（澳洲勝台灣、台灣勝韓國、韓國勝澳洲）時，根據WBC 官方規則（TQB，Team Quality Balance），將不再比較勝負關係，而是進入失分率的決戰。計算範圍嚴格限制在台、韓、澳這三隊「彼此對戰」的表現，對日本與對捷克的數據皆不列入計算，失分率的公式為「總失分數除以總守備出局數」，因此每一局、每一次守備的出局數都彌足珍貴。

台灣隊目前的數據挑戰在於，首戰對戰澳洲時丟掉了3分，今日對戰韓國雖然贏球但也失掉4分。在互咬的三隊比序中，台灣隊的「分子」（總失分）已達7分。日媒《Full-Count》與數據專家分析指出，由於台灣隊對韓國失掉4分，略高於先前推算的「2分內」理想安全線，因此失分率的優勢並不明顯。這意味著台灣隊現在必須寄望明日的韓澳之戰演變成一場「高分混戰」，且最終由韓國隊險勝。只要韓澳兩隊在該場比賽的失分都高於台灣隊的平均值，台灣隊就能憑藉較低的失分率取得分組第二名。

這場台韓大戰的結果，正式將台灣代表隊帶入了與時間、分數以及對手意志力賽跑的數學戰爭，全台球迷在3月9日將暫時變身為韓國隊的應援團，祈禱韓澳大戰能朝向對台灣隊有利的數據方向發展。台灣英雄們已經完成了「自助」的第一步，接下來將靜待大賽最後的結果揭曉，期盼能奇蹟般地挺進邁阿密，與日本隊攜手晉級。