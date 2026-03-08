運動雲

SGA轟42.8秒致勝三分彈　雷霆撂倒咖哩大神缺陣勇士

記者杜奕君／綜合報導

西區人氣勁旅金州勇士8日作客交手衛冕軍兼本季聯盟例行賽龍頭奧克拉荷馬雷霆，勇士在「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣情況下，一度克服14分雙位數落後扳平比分，但雷霆在終場前42.8秒，由當家王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）飆進致勝三分球，也讓雷霆以104比97擊敗勇士，收下近期5連勝。

勇士近期傷兵潮持續，除了一哥柯瑞之外，包括整季報銷的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），以及先發主力穆迪（Moses Moody）都無法上陣，不過「獨角獸」波辛基斯（Kristaps Porzingis）此戰則是順利復出以替補身分上陣。

此戰雷霆開賽就靠吉爾吉斯-亞歷山大領軍開啟攻勢，勇士則由波傑姆斯基（Brandin Podziemski）搶分，不過雷霆半場打完仍以67比54取得雙位數領先優勢。

但勇士下半場團隊火力爆發，外線攻勢順利扳平比分，不過雷霆仍靠SGA強勢單打演出，3節打完守住3分領先。

末節勇士保持追分韌性，桑托斯（Gui Santos）終場前2分2秒上籃得手，讓球隊僅剩兩分落後。不過吉爾吉斯-亞歷山大展現球星價值，終場前42.8秒投進石破天驚三分彈，隨後又補上兩罰俱中，讓雷霆最終7分之差穩住勝果。

雷霆此戰以吉爾吉斯-亞歷山大拿下27分、5籃板、5助攻，外帶抄截、阻攻各1次表現最佳，除了率隊拿下5連勝，目前50勝15敗持續穩坐聯盟龍頭，也是本季首支拿下「50勝」勁旅。

差一點上演逆轉勝的勇士方面，則苦吞近4戰內的第3敗，桑托斯拿下22分、11籃板最佳，波傑姆斯基17分、6籃板、6助攻、2抄截。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大終場前42.8秒關鍵三分彈，幫助球隊擊敗勇士。（圖／達志影像／美聯社）

NBA吉爾吉斯-亞歷山大SGAShai Gilgeous-Alexander雷霆勇士

