Team Taiwan聲浪壓過韓國！東京巨蛋變主場　台韓啦啦隊女孩互尬

▲經典賽啦啦隊球迷應援。（圖／記者楊舒帆攝）

▲經典賽啦啦隊球迷應援。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

經典賽台韓戰8日在東京巨蛋登場，吸引40584名觀眾進場，場邊應援同樣成為焦點。全場「Team Taiwan」聲勢明顯壓過韓國球迷，熟悉的「台灣尚勇」、「AAOA」等應援曲一響起，台灣球迷齊聲吶喊，音量一波接一波，讓東京巨蛋幾乎變成中華隊主場。相較之下，韓國球迷主要集中在三壘側與部分左外野區域，形成截然不同的應援版圖。

▲經典賽啦啦隊球迷應援。（圖／記者楊舒帆攝）

▲經典賽啦啦隊、球迷應援。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼經典賽啦啦隊中職應援團齊聚。（圖／記者楊舒帆攝）

▲經典賽啦啦隊、球迷應援。（圖／記者楊舒帆攝）

台灣應援團在現場搭建舞台帶動氣氛，由妡0、小映、若縈與Jessy站上應援舞台領喊，帶動全場球迷一起揮手吶喊，「台灣尚勇」口號此起彼落，聲勢明顯壓過韓國球迷，也讓東京巨蛋瀰漫濃厚的「Team Taiwan」氣氛。

除了球迷聲勢較勁，台韓啦啦隊也成為場邊另類話題。中華隊此次帶來多名啦啦隊成員應援；韓國方面也派出多名人氣啦啦隊到場，包括千昭允、徐賢淑、車榮玹、李今珠與朴淡備，兩邊女孩隔空較勁，成為看台另一大看點。

由於東京巨蛋原本沒有啦啦隊專屬應援舞台，據了解，為了搭建應援區，東蛋方面要求台灣應援團必須先購買舞台下方40個座位，才能設置舞台，讓應援團帶領全場球迷一起吶喊。也因此，中華隊這次在東京巨蛋的應援陣仗格外完整，從應援曲、帶動口號到整體節奏，都更接近台灣主場規格。

▲經典賽啦啦隊、球迷應援。（圖／記者楊舒帆攝）

▲經典賽啦啦隊、球迷應援。（圖／記者楊舒帆攝）

中華隊應援團CT Amaze陣容龐大，成員包括峮峮、林襄、妮可、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒及妡0，團長則有小白、勛雞、Travis、Aby、York和柏澄。韓國方面則有LG雙子啦啦隊隊長車榮玹，以及李今珠、朴淡備、徐賢淑等人到場帶動應援，雙方在東京巨蛋上演另一場場邊對決。

此外，李多慧也現身球場觀戰。她的經紀人稍早在社群平台分享她現身東京巨蛋的身影，畫面中她身穿老虎隊球衣，內搭黑色連身衣，下半身搭配寬鬆牛仔褲，整體造型休閒簡約，腰間挖空設計則低調展現亮點，也讓不少球迷關注她在場邊的身影。

▲經典賽韓國啦啦隊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲經典賽韓國啦啦隊。（圖／記者楊舒帆攝）

