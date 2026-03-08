運動雲

這是台北大巨蛋嗎？台韓大戰「台灣尚勇」應援響徹東蛋日網驚呆

▲中華隊鄭宗哲全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊鄭宗哲全壘打讓東京巨蛋的台灣球迷嗨翻。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽 C組今日（8日）中午 12點在東京巨蛋上演最關鍵的「台韓大戰」。雖然這場比賽並非地主日本隊的場次，且距離晚間的「日澳大戰」還有 7小時，但東京巨蛋早已被瘋狂的棒球熱潮填滿。現場湧入了大量身穿中華隊球衣的球迷，震耳欲聾的「Team Taiwan」與「台灣尚勇」應援聲讓日本球迷與媒體驚嘆不已，社群媒體上紛紛傳出困惑的驚呼：「這裡真的是東京巨蛋嗎？還以為是在台北大巨蛋！」

今日開打的台韓大戰是一場「輸不起的對決」。根據現場日本媒體觀察，支持台灣的球迷比例呈現壓倒性多數，不管是場上的1個好球、1次揮棒，甚至是防守端的出局數，全場台灣球迷隨之而來的震動與尖叫聲，幾乎要掀翻東京巨蛋的屋頂。

許多日本球迷在社群媒體表達了震撼之情，紛紛留言：「明明在日本，韓國隊卻感受到強烈的客場感」、「台灣的加油聲真的太狂了，甚至能感覺到殺氣」、「這加油聲大到看起來就像在台灣比賽一樣」、「這裡是東京巨蛋嗎？還以為是台北大巨蛋。」

▲▼ 台灣球迷把東京巨蛋變主場 。（圖／記者王真魚攝）

▲台灣球迷把東京巨蛋變主場 。（圖／記者王真魚攝）

目前C組晉級形勢極其複雜，台灣隊在接連負於澳洲與日本後，今日對戰韓國已是存亡之戰，若韓國今日輸給台灣且晚間日本擊敗澳洲，韓國與日本戰績持平時將因先前對戰敗績確定遭淘汰；反之若韓國擊敗台灣且澳洲輸給日本，韓國只要在9日的比賽贏過澳洲就能自力晉級。

此外，若今日韓、澳雙輸且明日由韓國擊敗澳洲，屆時台、韓、澳三隊戰績將會相同，晉級資格將不再參考對戰紀錄，而是依序比較失分率、防禦率與打擊率的高低，這場對決無疑將成為左右晉級局勢的關鍵分水嶺。

