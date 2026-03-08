東京巨蛋氣氛狂熱！台韓球迷拚聲量　啦啦隊熱舞成嬌點

▲中華隊啦啦隊在東京巨蛋應援。（圖／記者王真魚攝）

記者林緯平／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）C組預賽於8日迎來最高潮！目前戰績1勝2敗的中華隊，正面迎戰1勝1敗的韓國隊。這場攸關8強門票的「台韓大戰」，雙方都處於退無可退的背水一戰。根據日本媒體報導，比賽尚未正式開打，東京巨蛋就已經湧入超滿員的觀眾，現場球迷的應援聲量早就衝上最高點，瀰漫著一股令人窒息卻又熱血沸騰的狂熱氣氛。

最香大戰！台韓啦啦隊正面交鋒

根據《日本雅虎》報導，除了場內球員們的神仙打架，場外的「嬌」點對決同樣是關注重頭戲。這場比賽的觀眾席劃分涇渭分明，中華隊應援團佔據一壘側，而韓國隊則鎮守三壘側。兩國最具代表性的「啦啦隊文化」在東京巨蛋正面交鋒，讓這場高壓的生死戰多了一抹色彩，雙方互拚聲勢，完全不讓對手專美於前。

▲經典賽韓國啦啦隊。（圖／記者楊舒帆攝）

韓國啦啦隊登舞台！整齊劃一力抗台式應援

日媒特別點出韓國啦啦隊的陣仗。在前一役對決地主日本隊時，韓國啦啦隊5名成員原本是在左外野最前排帶動氣氛；但到了這場關鍵的台韓大戰，她們直接登上了三壘側的特設舞台！5名啦啦隊員展現出整齊劃一的舞蹈動作與充滿活力的應援，全力為韓國隊吶喊。不過，坐在一壘側的台灣應援團也不是省油的燈，準備用招牌的台式應援震撼全場。

▲中華隊啦啦隊CT Amaze。（圖／記者王真魚攝）

牽動日本命運！台灣若勝將助地主晉級

這場台韓大戰的勝負，不僅決定了兩國的晉級命運，更直接牽動了地主日本隊的未來。目前預賽戰況膠著，日媒在報導中特別點出一個關鍵條件：如果中華隊能在這場比賽中擊退韓國隊，拿下寶貴的一勝，那麼日本隊將直接確定獲得分組前兩名的成績，兵不血刃地提前宣告晉級8強淘汰賽。因此，這場比賽也吸引了大量日本球迷的高度關注。