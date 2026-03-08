運動雲

公鹿「字母哥」27分9籃板8助攻全能秀　終止4連敗主場宰爵士

記者杜奕君／綜合報導

近況不佳苦吞4連勝的密爾瓦基公鹿，8日主場面對猶他爵士踢館，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）再度展現頂級球星價值，全場攻下27分、9籃板、8助攻、4抄截，接近大三元全能數據，最終公鹿順利以113比99擊敗爵士，公鹿終於止敗收勝。

目前仍在為東區附加賽資格努力的公鹿，今日面對本季已經早早選擇「擺爛」的爵士，開賽就打出24比13的雙位數領先優勢。

但次節爵士小將追分大有起色，喬治（Keyonte George）、森薩博（Brice Sensabaugh）連續三分球命中，讓爵士追成35平局面。

隨後兩隊激烈拉鋸，公鹿也用連續三分球攻勢再度取得11分領先，不過半場打完爵士仍咬住7分落後。

下半場開打後，爵士仍靠本季最大亮點當家主控喬治強勢切入，追到僅1分落後。不過公鹿一哥安戴托昆波強勢爆扣再度穩住球隊陣腳，不過爵士又靠著連續站上罰球線，再度逆轉超前比分，所幸公鹿射手格林（AJ Green）連續投進兩記三分彈再度讓球隊手握領先，公鹿3節打完也持續以7分超前爵士。

末節爵士森薩博強勢3分打，隨後又讓爵士追到1分差，此時安戴托昆波再度展現強大宰制力，連續強勢爆扣拿下6分穩住球隊陣腳。

隨後爵士雖然持續有攻勢追分，但公鹿都能適時反擊回應，庫茲馬（Kyle Kuzma）最後1分鐘內更是連續投進兩記三分球，讓公鹿穩住勝果，最終14分之差取勝。

公鹿贏球後終止4連敗，目前27勝35敗排名東區第11位。安戴托昆波14投9中拿下27分、9籃板、8助攻、4抄截。庫茲馬貢獻18分、2籃板、5助攻，主控羅林斯（Ryan Rollins）也有13分、11籃板、8助攻、2阻攻。

輸球的爵士吞下近9戰內的第8敗，喬治拿下全隊最高22分外帶4助攻，目前19勝45敗排名西區倒數第2位。

▲公鹿安戴托昆波強勢爆扣秀，拿下準大三元終止球隊4連敗。（圖／達志影像／美聯社）

NBA安戴托昆波公鹿字母哥爵士喬治Giannis Antetokounmpo

