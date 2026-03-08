運動雲

張育成開轟狂吼！台灣球迷占領東蛋　日媒：出局也全場暴動

▲中華隊張育成陽春全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲張育成陽春全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者林緯平／綜合報導

2026年世界棒球經典賽預賽進入最終高潮，中華隊迎來「輸球就回家」的關鍵台韓生死戰。面對壓力，中華隊在2局上半率先發難。首名打者、擔綱第四棒重任的「國防部長」張育成看準柳賢振的球，大棒一揮將球送上左外野觀眾席。這發價值連城的陽春全壘打，不僅幫助台灣隊在0比0的僵局中以1比0先馳得點，更瞬間點燃了現場的狂熱氣氛。

反客為主！8成台灣球迷塞爆巨蛋

這場在日本東京巨蛋舉行的賽事，雖然是鄰國之間的對決，但看台上的景象卻讓《日本雅虎》震驚，根據報導，整座東京巨蛋有高達7到8成的觀眾都是台灣球迷。雖然官方安排一壘側為台灣休息室、三壘側為韓國，但韓國球迷僅能勉強佔據三壘側內野的一小角。反觀台灣球迷，不僅塞滿了一壘側與右外野，甚至連本壘後方、中外野，甚至左外野席位都被「Team Taiwan」的應援顏色徹底淹沒，實質上已經將東京巨蛋變成了台灣的絕對主場。

▲▼ 台灣球迷把東京巨蛋變主場 。（圖／記者王真魚攝）

▲台灣球迷把東京巨蛋變主場。（圖／記者王真魚攝）

日媒驚嘆：宛如甲子園的阪神虎迷

台灣球迷驚人的動員力與熱情，讓負責採訪的日本媒體看傻了眼。外電形容，這樣大批球迷湧入並發出震耳欲聾聲援的壯觀場面，簡直就像是日本職棒人氣最旺的「阪神虎迷」大舉攻佔甲子園主場一樣。在這種壓倒性的聲量下，韓國隊等同於在極度險惡的客場環境中作戰，心理壓力可想而知。

▲中華隊張育成陽春全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊展現驚人的氣勢。（圖／記者林敬旻攝）

台式應援發威　每個出局數都暴動

「台式應援」的魔力不只在全壘打時展現，日媒更特別提到，在比賽進行中，哪怕只是台灣打者把球打進場內，或是台灣守備員穩穩抓下一個出局數，整個東京巨蛋都會迴盪著台灣球迷震天價響的歡呼聲。在張育成的全壘打護航與全場「8成台粉」的強力助威下，台灣隊正帶著高昂的士氣，誓言搶下這張通往下一輪的關鍵門票。

