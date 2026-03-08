運動雲

>

赫奈斯延長賽再見轟！整場落後波多黎各逆轉氣走巴拿馬

▲赫奈斯（Darell Hernaiz）敲出再見陽春砲，終場波多黎各以4比3逆轉擊敗巴拿馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲赫奈斯（Darell Hernaiz）敲出再見陽春砲，終場波多黎各以4比3逆轉擊敗巴拿馬。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽持續在席然畢松球場（Hiram Bithorn Stadium）激戰，地主波多黎各8日迎戰巴拿馬，上演了一場高潮迭起的逆轉大戲，波多黎各整場比賽多處於落後，但憑藉著驚人的韌性，先是在9局下半擠兌保送追平比分，隨後在延長賽10局下半，由24歲小將赫奈斯（Darell Hernaiz）敲出再見陽春砲，終場波多黎各以4比3逆轉擊敗巴拿馬，順利收下2連勝，目前以2勝0敗戰績制霸A組。

此役巴拿馬隊在第4局率先發難，靠著連續安打串聯取得2比0領先，波多黎各打線則顯得有些沈悶，直到6局下才靠著第3棒大聯盟球星亞瑞納多（Nolan Arenado）的高飛犧牲打追回1分，但隨後攻勢未能延續，一度讓主場氣氛顯得沈重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

戰況在9局下半出現轉機，面對巴拿馬在8局2出局就換上救援、效力於日職讀賣巨人隊的左投巴爾多納多（Alberto Baldonado），波多黎各打線展現耐心，成功製造出2出局滿壘的大好機會，隨後效力於落磯隊的卡斯楚（Willi Castro）在壓力在滿壘選到關鍵保送，幫助隊友回本壘奪追平分，雙方以2比2進入本屆大賽首場突破僵局制的延長賽。

延長賽10局上，巴拿馬先攻下1分，波多黎各以2比3落後，首名打者巴斯克斯（Christian Vázquez）利用精準短打形成內野安打，造成無死一三壘有人的大好局面，隨後柯爾特斯（Carlos Cortes）擊出游擊方向雙殺打，雖然造成2出局，但三壘跑者趁隙回本壘將比分追成3比3平手。

就在全場觀眾以為戰線將繼續延長時，效力於運動家隊赫奈斯在1好2壞的領先球數下，精準鎖定一顆內角四縫線速球，將球掃向左外野方向，一棒直接跟對手說再見，也讓整座球場瞬間陷入如祭典般的狂熱。赫奈斯在全場震耳欲聾的喝采聲中繞壘，並在回到本壘時受到隊友盛大的潑水慶祝。這是繼當天稍早荷蘭隊之後，本屆第2支再見全壘打。

波多黎各這次參賽路途相當坎坷，先前曾因保險問題導致原定擔任隊長的林多（Francisco Lindor）與柯瑞亞（Carlos Correa）等人被迫放棄參賽，球隊甚至一度因戰力受損考慮棄賽，所幸有終結者迪亞茲（Edwin Díaz）與亞瑞納多等人堅持加入，才讓這支代表加勒比海強權的球隊順利成軍。

目前A組戰況，波多黎各以2勝0敗暫居第一，古巴為1勝0敗，加拿大1勝0敗（尚未出戰巴拿馬），巴拿馬與巴拿馬則同為0勝2敗。波多黎各將於9日迎戰強敵古巴隊，這場「加勒比海內戰」將可能決定誰能以分組第一晉級。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強波多黎各巴拿馬WBC再見全壘打棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／鄭宗哲炸裂！中華隊再度超前2比1　全場高喊Team Taiwan

不斷更新／鄭宗哲炸裂！中華隊再度超前2比1　全場高喊Team Taiwan

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩笑嗎

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回捷克捕手：你在開玩笑嗎

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

中華隊「逆襲劇本」曝光！想晉級要滿足3條件　對陣韓國必須贏

日本記者問1問題！韓教頭連2次回「只談今天」　韓媒怒批無禮

日本記者問1問題！韓教頭連2次回「只談今天」　韓媒怒批無禮

日本隊教練讚嘆大谷翔平　引台日網友吐槽：根本特等席觀眾

日本隊教練讚嘆大谷翔平　引台日網友吐槽：根本特等席觀眾

【全場狂喊WU】吳念庭聽到了！ 費仔滿貫砲最激動：他連3天開轟

熱門新聞

不斷更新／鄭宗哲炸裂！中華隊再度超前2比1　全場高喊Team Taiwan

日媒分析日本8日晉級8強條件　韓國若輸台灣→確定至少第2

快訊／台韓大戰先發打線出爐！鄭宗哲繼續開路、陳晨威改打2棒

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先「仍選擇盜壘」原因

費仔媽訝異「兒子在台灣這麼紅？」　首曝他2023經典賽婉拒徵召原因

韓國輸日本仍獲好評　韓媒：和中華隊那場相比簡直天壤之別

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭宗哲炸裂！中華隊再度超前2比1

2日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

3快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

4曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

5費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

最新新聞

1台灣力抗韓國拚晉級　日媒關注超香啦啦隊

2金倒永6局2分砲逆轉！韓國3比2超前

3字母哥27分9籃板8助攻　公鹿終止4連敗

4赫奈斯延長再見陽春砲！波多黎各逆轉

5長得像的好友對決！古林睿煬先發、郭斌中繼

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

東蛋響起阿美族古調！林詩翔帶「姊姊的歌」登板：像在台灣打球

【有禮貌的翔平】賽前見到王貞治　主動脫帽致意、握手全場狂讚

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

謝金燕嗨唱「那魯one」　笑喊：一到台東就醉了

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366