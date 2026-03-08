赫奈斯延長賽再見轟！整場落後波多黎各逆轉氣走巴拿馬

▲赫奈斯（Darell Hernaiz）敲出再見陽春砲，終場波多黎各以4比3逆轉擊敗巴拿馬。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽持續在席然畢松球場（Hiram Bithorn Stadium）激戰，地主波多黎各8日迎戰巴拿馬，上演了一場高潮迭起的逆轉大戲，波多黎各整場比賽多處於落後，但憑藉著驚人的韌性，先是在9局下半擠兌保送追平比分，隨後在延長賽10局下半，由24歲小將赫奈斯（Darell Hernaiz）敲出再見陽春砲，終場波多黎各以4比3逆轉擊敗巴拿馬，順利收下2連勝，目前以2勝0敗戰績制霸A組。

此役巴拿馬隊在第4局率先發難，靠著連續安打串聯取得2比0領先，波多黎各打線則顯得有些沈悶，直到6局下才靠著第3棒大聯盟球星亞瑞納多（Nolan Arenado）的高飛犧牲打追回1分，但隨後攻勢未能延續，一度讓主場氣氛顯得沈重。

戰況在9局下半出現轉機，面對巴拿馬在8局2出局就換上救援、效力於日職讀賣巨人隊的左投巴爾多納多（Alberto Baldonado），波多黎各打線展現耐心，成功製造出2出局滿壘的大好機會，隨後效力於落磯隊的卡斯楚（Willi Castro）在壓力在滿壘選到關鍵保送，幫助隊友回本壘奪追平分，雙方以2比2進入本屆大賽首場突破僵局制的延長賽。

延長賽10局上，巴拿馬先攻下1分，波多黎各以2比3落後，首名打者巴斯克斯（Christian Vázquez）利用精準短打形成內野安打，造成無死一三壘有人的大好局面，隨後柯爾特斯（Carlos Cortes）擊出游擊方向雙殺打，雖然造成2出局，但三壘跑者趁隙回本壘將比分追成3比3平手。

就在全場觀眾以為戰線將繼續延長時，效力於運動家隊赫奈斯在1好2壞的領先球數下，精準鎖定一顆內角四縫線速球，將球掃向左外野方向，一棒直接跟對手說再見，也讓整座球場瞬間陷入如祭典般的狂熱。赫奈斯在全場震耳欲聾的喝采聲中繞壘，並在回到本壘時受到隊友盛大的潑水慶祝。這是繼當天稍早荷蘭隊之後，本屆第2支再見全壘打。

波多黎各這次參賽路途相當坎坷，先前曾因保險問題導致原定擔任隊長的林多（Francisco Lindor）與柯瑞亞（Carlos Correa）等人被迫放棄參賽，球隊甚至一度因戰力受損考慮棄賽，所幸有終結者迪亞茲（Edwin Díaz）與亞瑞納多等人堅持加入，才讓這支代表加勒比海強權的球隊順利成軍。

目前A組戰況，波多黎各以2勝0敗暫居第一，古巴為1勝0敗，加拿大1勝0敗（尚未出戰巴拿馬），巴拿馬與巴拿馬則同為0勝2敗。波多黎各將於9日迎戰強敵古巴隊，這場「加勒比海內戰」將可能決定誰能以分組第一晉級。