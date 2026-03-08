長得像的好友對決！古林睿煬先發、郭斌中繼　東京巨蛋實現約定

▲韓國隊投手郭斌。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／日本東京報導

經典賽台韓大戰，中華隊派出古林睿煬先發，韓國隊並非外界預測的郭斌，而是由資深左投柳賢振掛帥。不過郭斌仍在4局上登板中繼，實現與古林睿煬同場對決的機會。

柳賢振僅投3局退場，被張育成轟出陽春砲失1分。郭斌則在4局上接手壓陣。此戰對兩隊都至關重要，在韓國多位先發輪值投手文東珠、元兌仁因傷缺席後，郭斌被總教練柳志炫賦予王牌角色。儘管他在官辦熱身賽曾因指甲裂傷出現隱憂，但仍在關鍵戰役登板。另一方面，古林睿煬也相當期待在經典賽舞台出賽，剛完成旅日首年，國際賽場的表現備受關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲古林睿煬。（圖／記者楊舒帆攝）



其實兩人在場外早已有一段特別的緣分，也因為長相神似被稱為兄弟。韓國媒體《SBS NEWS》曾報導，郭斌近期特地邀請可能在經典賽交手的古林睿煬到首爾一起訓練，兩人不僅在球場投球，也一起進行重量訓練，跨國友情引發話題。古林睿煬以最快157公里速球聞名，今年加盟日職北海道日本火腿，被視為台灣代表性王牌投手之一。

兩人結識可追溯到2022年杭州亞運，當時古林睿煬在小組賽對韓國投出2局無失分，而郭斌則在選手村主動搭話拉近距離。郭斌曾笑說自己是用「一直鬧他」的方式變熟，「我每次遇到他就問：你不是王牌嗎？」久而久之就成了朋友。兩人年齡只差1歲，之後在國際賽持續碰面，也從對手變成好友。郭斌甚至曾喊話：「我唯一的海外朋友，古林！來吧，看看誰更能代表國家投得更好，但我們一定想贏。」如今兩人在經典賽舞台同場較勁，也讓這段友誼多了另一層競爭意味。

▲中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）