施瓦伯逆轉轟！美國9比1擊敗英國　收下小組賽二連勝

▲施瓦伯敲出逆轉2分砲。（圖／達志影像／美聯社）



記者林緯平／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組預賽，衛冕軍美國隊在休士頓主場迎戰英國，上演一場高潮迭起的戲劇性戰役。儘管比賽前半段美國隊一路挨打，甚至遭到英國小將的垃圾話挑釁，但「夢幻打線」在中段戰徹底甦醒，靠著施瓦伯（Kyle Schwarber）的逆轉2分砲帶動，最終以9比1懸殊比分血洗英國，穩穩收下勝利。

英國奇兵盡出 衛冕軍前半段吃癟

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧比賽前半段，英國隊幾乎將「小蝦米吃大鯨魚」的劇本演到極致。首局核彈頭伊頓（Nate Eaton）就賞給美國王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）首打席全壘打；2局下，Klay Thompson的親弟弟湯普森（Trayce Thompson）上演五星級美技，硬生生沒收史密斯的追平轟；4局上，英國高階1A投手維多（Najer Victor）更連續三振賈吉、哈波等三大巨星，退場時還狂噴垃圾話，讓美國隊面子掃地。前中信兄弟洋投泰勒（Tyler Viza）的穩健先發，更一度讓美國陷入落後深淵。

NO DOUBT ABOUT IT!



KYLE SCHWARBER GIVES TEAM USA THE LEAD ???????? pic.twitter.com/s0r7SsCKSo — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

壓力鍋炸裂 施瓦伯逆轉轟帶動反撲

然而，惹怒衛冕軍絕對沒有好下場。5局下半，美國隊重砲施瓦伯終於炸開壓力鍋，面對英國第三任投手史克拉布（Andre Scrubb）扛出右外野深遠全壘打，一棒以3比1逆轉超前。這發全壘打猶如信號彈，前一局才遭三振羞辱的韓德森立刻補上二壘安打擴大領先；6局下，隊長賈吉也敲出安打雪恥，配合英國牛棚控球大走鐘，美國隊連續兩局海灌大局，徹底擊垮英國隊防線。

全場僅被敲3安 美國展現統治力

除了打線甦醒，美國隊的投手群也展現了可怕的統治力。史庫柏爾在首局挨轟後迅速回穩，沒有再給對手任何越雷池一步的機會。接替上場的美國牛棚更是滴水不漏，完全切斷了英國隊的反撲氣焰。總計全場比賽，英國隊僅僅敲出可3支安打、更吞下16次三振。終場，美國隊在驚濤駭浪中強勢反彈，以9比1擊敗英國隊，收下小組賽二連勝。